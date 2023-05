Zalaszentgrót–Semjénháza 2–3 (1–3)

Zalaszentgrót, 200 néző. Jv.: Kubicsek M.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Tóth D., Baráth, Ferenczi, Horváth B., Csik, Iberhart, Lampert (Molnár Zs.), Horváth D. (Turós). Edző: Jankovics Péter.

Semjénháza: Szakmeiszter – Novák (Körösi), Horváth P., Domján, Csongár, Szalai (Bagó Bá.), Kapuvári, Pápai, Kozári, Bagó Be., Bakos. Edző: Kovács Imre.

Igazi rangadóra érkezett a szép szánú publikum, így is vetették bele magukat a játékosok a mérkőzésbe, de talán a vendégek akarata érvényesült inkább. Az első semjénházai gólra Ferenczi Dávid még tudott válaszolni, de két újabb elkerülhető találat után a hazaiak hátránnyal vonultak az öltözőbe. Fordulás után a szentgrótiak beszorították a kapujuk elé ellenfelüket, akik csak a védekezésre tudtak koncentrálni. Buzási Gábor gólja a 72. percben még megcsillantotta a reményt az egyenlítésre, de ezen a napon a szerencse is elpártolt a hazaiaktól.

Gólszerzők: Buzási, Ferenczi, ill. Csongár, Novák, Szalai.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

U19: Zalaszentgrót–Semjénháza 0–4.

Csesztreg–Hévíz 2–1 (0–1)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Kondákor M.

Csesztreg: Kiss Be. – Szabó B., Lovrencsics, Biharvári, Horváth R., Kiss Ba., Őri Cs., Nagy N., Kiss Bá. (Szabó K.), Magai (Szilágyi), Őri M. Edző: Tamás Tamás.

Hévíz: Dénes – Buza, Nyári, Szindekovics, Tóth I., Hetesi (Filó), Kustán, Nagy D. (Sebestyén), Fehér, Meidl, Karakai (Huszár). Edző: Damina László.

A mérkőzés nem úgy kezdődött, ahogy a hazaiak eltervezték. A vendégek szögletet végeztek el az első percben, az "öltözőben maradt" hazai védők között Szindekovics volt eredményes. Ezt követően a Csesztreg irányította a játékot, de a taktikusan játszó Hévíz kontrollálni tudta a lassú és körülményes hazai csapat görcsös és türelmetlen támadás szövögetéseit. A 35. percben Szindekovics került a kiállítás sorsára, a második sárga lapját követően. Ettől kezdve még nagyobb fölénybe került a hazai csapat, de a fiatal vendégcsapat nagyon érett és rutinos játékot produkált. A félidőt követően egy kicsit nyugodtabb Csesztreg jött ki a pályára, gyorsabban járatták a labdát. Az 52. percben Őri Martint buktatták a tizenhatoson belül és a megítélt büntetőt Nagy Norbert helyezte higgadtan a kapuba. Ekkor már a tíz emberrel játszó Hévíz inkább a védekezésre tudta helyezni a hangsúlyt, mert a hazaiak fokozott tempót diktáltak. Sorra jöttek a szögletek és ebből a 64. percben Kiss Bálint fejesgóljával átvette a vezetést a listavezető. Továbbra is a hazai csapat birtokolta a labdát, de az eredmény nem változott.

Gólszerzők: Kiss Bá., Nagy N., ill. Szindekovics.

Jók: Kiss Bá., Biharvári, Lovrencsics, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Szindekovics (35., Hévíz).

Szalai-Edelholz Zalalövő–Flexibil-Top Zalakomár 2–5 (0–1)

Zalalövő, 100 néző. Jv.: Siket L.

Zalalövő: Szemes – Gyenese, Csik, Bakó (Elek), Horváth T., Bekes, Kellner (Bíró), Cseresznyés, Őr (Végh), Földvári, Horváth D. Edző: Ostrom János.

Zalakomár: Tóth-Pajor – Fenyvesi, Takács Cs., Szőke, Takács D., Horváth M. (Madarász Z.), Horváth J., Madarász F. (Horváth T.), Mutter, Mészáros, Madarász Sz. Edző: Mutter Attila.

Nagy iramú, élvezetes mérkőzést játszott a szemerkélő esőben a két együttes. Gyorsan vezetést szerzett a vendéggárda, amikor Horváth János egy védők mögé belőtt labdával megindult és pontos lövéssel vette be a lövői kaput, 0-1. A ZTK ezután sokat támadott, de a komári kontrák életveszélyesek voltak. Az 54. percben Horváth Dániel visszagurított szabadrúgását a középen érkező testvére lőtte a vendégkapuba, 1-1. A 63. percben a lesgyanús helyzetben kilépő Madarász Szabolcs a leálló védők mellett lőtt Seres hálójába, 1-2. Gyorsan egyenlített a házigazda, Horváth Tamás jól eltalált lövése csapódott a látogatók hálójába, 2-2. Hamar jött a vendégválasz, a hazai védelem betlizése mellett Takács Dániel juttatta vezetéshez a Zalakomárt, 2-3. Néhány perc múlva a látogatók a végsőkig kisakkozták a lövői védelmet és a végén újra Takács volt eredményes, 2-4. A következő tíz percben a hazaiaknak kétszer is volt gólszerzési lehetőségük, de előbb Elek, majd Végh volt pontatlan. A végén Horváth János szép akcióval tette fel az i-re a pontot, 2-5. A vendéggyőzelem teljesen megérdemelt, jóllehet a ZTK rengeteg helyzetet hagyott ki és a vendégek kapusa is kiválóan védett.

Gólszerzők: Horváth T. (2), ill. Horváth J. (2), Takács D. (2), Madarász Sz.

Jók: Földvári, Horváth T., Horváth D., ill. az egész csapat.

U19: Zalalövő–Zalakomár, elmaradt.

Szepetnek–Kinizsi Gyenesdiás 0-1 (0-1)

Szepetnek, 100 néző. Jv.: Kiss N.

Szepetnek: Szekeres P. - Szabó B. (Büki), Fadgyas, Rákhely, Baksai (Déri), Dömörfy (Szilágyi A.), Csavari, Orsós R. (Bogdán D.), Nagy T., Pál Mi., Dömötör. Edző: Németh István.

Gyenesdiás: Takács Á. – Hegyi, Székács, Szekér (Bertők B.), Fellner (Mikola), Tarnóczai, Kiss P., Karancz, Bardon, Csák, Czafit. Edző: Kocsis Norbert.

A Szepetnek SE ismét pörgősebb ritmusban tudta le tétmeccsei sorát az elmúlt héten: a sikeres hétközi kupameccset követően egy olyan bajnoki elé néztek, melyen be lehetett volna gyűjteni a három pontot – az előzetes latolgatások szerint. A hazai együttes ugyanakkor a Gyenesdiás ellen egyszerűen nem tudott kellő koncentrációval játszani. Ugyan a második félidő elején valamivel nagyobb reményeket fűzhettek ahhoz, hogy betalálnak, s azzal egyenlítenek – mivel a vendégek egy jó támadás után a meccs 17. percében jutottak előnyhöz –, de ezúttal ez nem társult eredménnyel. A találkozó hajrájába fordulva újból nagyobb sebességre igyekeztek kapcsolni a házigazdák, de miként az egyik lecserélt játékosuk megjegyezte: úgy érzi, ha a meccset másnap reggelig játszanák, se tudnának gólt lőni, egyszerűen semmi nem sikerült nekik.

Gólszerző: Székács.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

U19: Szepetnek–Gyenesdiás 1–12.

Tarr Andráshida SC–Magnetic Andráshida TE 0–1 (0–0)

Zalaegerszeg, 200 néző. Jv.: Varga P.

Andráshida SC: Paksy – Fábián (Ábrahám), Szabó Be., Nagy-Palócz (Hajdu), Czotter, Pataky, Zsuppán (Sipos), Szabó Ba., Orbán (Bakos), Németh R., Fülöp. Edző: Dobos Sándor.

Andráshida TE: Tóth B. – Kovács L. (Anti), Doszpoth, Kovács D., Kaprinai (Sabján), Szabó P., Kotsis L., Szabó M. (Keszei), Kocsis M., Benczik, Völler (Gortka D.). Edző: Keszei Péter.

A hazaiak több helyzetet is kialakítottak, de csak kapufákig jutottak, az első félidőben háromszor, a másodikban pedig egyszer csattant a lécen a labda. A vendégek a kevés lehetőségükből egyet értékesítettek a második játékrészben, egy gyorsan elvégzett szabadrúgás után szemfüles góllal szereztek vezetést, és ezzel el is döntötték a mérkőzést. A hazaiaknak nem volt szerencséjük, a helyzetkihasználásukon mindenképpen javítaniuk kell.

Gólszerző: Kovács L.

Jók: Németh R., Szabó Ba., Czotter, ill. az egész csapat.