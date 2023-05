Zalaszentgrót–Csesztreg 5–0 (2–0)

Zalaszentgrót, 500 néző. Jv.: Varga P.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Tóth D. (Kiglics), Baráth (Vajda D.), Gájer, Ferenczi, Molnár Zs., Csik, Iberhart (Turós), Lampert. Edző: Jankovics Péter.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Szabó B., Lovrencsics, Biharvári (Fülöp), Horváth R. (Németh D., Péter), Kiss Ba., Őri Cs. (Magai), Nagy N., Kiss Bá., Őri M. Edző: Tamás Tamás.

A Csesztregnek mindenképpen győzni kellett volna ahhoz, hogy megnyerje a bajnoki címet. A hazaiak viszont már az első félidőben 2-0-ra vezettek. A második játékrészben küzdelmes találkozót láthattunk, azonban a gólokat a Zalaszentgrót lőtte. Ferenczi Dávid triplázott, amivel a megyei bajnokság első osztályában a gólkirályi címet is megszerezte (19 találat), hiszen a forduló előtt még holtversenyben állt a góllövőlista élén a szombati rivális csapatából, Nagy Norberttel. A mérkőzés után a Zalaszentgrót játékosai átvették bajnoki bronzérmeiket, Az éremátadáson Baracskai József, Zalaszentgrót polgármestere is köszöntötte a csapatot.

Gólszerzők: Ferenczi (3), Tóth D., Gájer.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Őri M. (65., Csesztreg).

U19: Zalaszentgrót–Csesztreg 1–3.