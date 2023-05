Délnyugati-csoport, nők:

Tungsram SE Nagykanizsa– Gárdony-Pázmánd NKK U22 26-34 (16-14)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Erdélyi, Kertész.

Tungsram: Tóth V. – Kovács B. 1, Csivre V. 3, Szmodics D. 4, Szmerk 2, Krenner 13/4, Szmodics V. 2. Csere: Kovács D., Balogh B., Ács, Andor, Hári 1. Edző: Baranyai Zsolt.

Remekül kezdtek a hazaiak, hiszen az első félidő túlnyomó részében és még a szünetben is vezettek. Egy darabig fordulás után is tartott Baranyai Zsolt csapatának lendülete, Csivre Viktória találata a 43. percben még kétgólos hazai vezetést (24-22) jelentett. A folytatásban azonban felülkerekedett az ellenfél, elvéve a zalaiaktól a győztes évzáró lehetőségét.

Jó: Krenner.

Siófok U22–Hévíz 38-32 (19-16)

Siófok, 100 néző. Jv.: Kolics V., Rideg R.

Hévíz: Molnár A. – Morácz 4, Pelyva 6, Duzsik 4, Fekete 7, Pusztai 4, Holczer 4. Csere: Zóka-Győri (kapus), Gergály 2, Molnár V. 1. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

A vendégek három, műtét után lábadozó alapemberüket is nélkülözték, de jól kezdtek (6. p.: 5-6). Időkérés után egyenlített, majd fordított a házigazda, mely azonban szünetig nem tudta leszakítani a lelkes hévízieket. Fordulás után aztán érvényre jutott a hosszabb kispad és a több edzés, az NB I-es ifjúsági bajnokságban is vitézkedő balaton-partiak átvették a játék irányítását. A vereséggel együtt elmondható: az alig 20 éves átlagéletkorú hévíziek remekül helytálltak az összecsapáson, különösen annak tükrében, hogy a fiatalok két fronton is megmérettek, hiszen pályára léptek a mérkőzést megelőző és a Hévíz által 44-37-re megnyert ifjúsági meccsen is.

Jók: Pusztai, Holczer, Pelyva.

Férfiak:

Tungsram SE Nagykanizsa–Pécsi EAC 31-25 (15-10)

Nagykanizsa, 200 néző. Jv.: Ács, Báder.

Tungsram: Szabó M. – Csordás 9, Bognár P. 1, Hári 3, Balogh P. 1, Füstös 4, Vadász 1. Csere: Szólák (kapus), Sass 1, Kovacsics 3, Péter, Szabó G. 8. Edző: Csalló Ádám.

A bajnoki aranyérmet címvédpőként már egy fordulóval ezelőtt újra elhódító házigazda a 22. forduló keretében búcsúzott el a szezonra saját közönségétől, és ebből az alkalomból sima győzelemmel örvendeztette meg a szépszámú érdeklődőt. A találkozó érdekessége volt, hogy a vendéglátók egyetlen hétméterest sem lőhettek a kétszer 30 perc során, de magabiztos győzelmük így sem forgott veszélyben. A csapatból ezúttal is Csordás Marcell és Szabó Gergely volt a legeredményesebb – előbbi (160 találat) harmadik, utóbbi (121) kilencedik a csoport góllövőlistáján.

Jók: Csordás, Szabó G.

A Tungsram szombaton (május 20.) 17 órás kezdéssel Csömörön zárja a pontvadászatot. A hazaiak még a dobogó alsó fokáért küzdenek, a zalaiak számára csak a presztízs lehet a tét.