A nőknél a csoportban két mérkőzés után eldőlt, hogy a mieink bekerülnek a legjobb nyolc közé, az utolsó, Szerbia elleni összecsapásra "csak" a csoportelsőség kérdése maradt nyitva. A gárda eddig nyert Szlovákia (7:1, 3604-3347), majd Dánia (8:0, 3458-2987) ellen, utóbbi mérkőzésen Airizer Emese a ZTE-ZÁÉV játékosa is a pályán volt és 592 fával járult hozzá a sikerhez. A szerbek az említett két csapat ellen ugyancsak győztek eddig.

Hasonló a helyzet a férfiak "magyaros" csoportjában is: a válogatottunk már továbbjutott és az utolsó, Németországi mérkőzésen majd az dől el, hogy az első, vagy a második helyen teszi-e meg ezt. A mieink eddig legyőzték a svédeket (6:2, 3812-3593), az olaszokat (6:2, 3812-3593), valamint a bosnyákokat (5:3, 3685-3675) is, és e csapatok ellen németek is hibátlanul teljesítettek. A ZTK-FMvasból Kakuk Levente a nemzeti csapat eddigi mindhárom mérkőzésén kezdett: az elsőn 60 dobás és 300 ütött fa után lecserélték, , majd 660, illetve 641 fával zárt. Klubtársa, Fehér Zoltán az olaszok ellen, csereként játszott először és 60 gurítás alatt 321 fáig jutott, majd Bosznia-Hercegovina ellen kezdőként 635 fát teljesített.

A legjobb nyolc között már egyenes kieséses párharcokkal folytatódik majd a csapat világbajnokság.