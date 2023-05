A megszokott kezdő ötösöket küldte mindkét szakvezető pályára és a megszokott hangulatban kezdődött a találkozó. A két tábor sem akart már tartalékolni, mindent beleadtak, a pályán pedig elkezdődött egy olyan csata, amiben egyik fél sem akart már hibázni. Nagy iram, felfokozott hangulat és abszolút ki-ki meccs. Szép és látványos kosarakat hoztak az első percek (16-15). Nem tudott elszakadni egymástól a két csapat, és akkor egy nyilvánvaló labda, ami körmendi kezet érintett és hagyta el a játékteret, csak éppen a három játékvezető ítélt másként... Tanakodás következett, mi legyen, végül megkérdezték Cakarunt, aki bólintott: róla ment ki. Elismerés jár neki... Kifejezetten jó meccset láthattunk, ami egy ilyen derbihez illik, s most hibákról ne beszéljünk, melyek óhatatlanul be-becsúsznak a játékba. Itt nyerni akart mindenki, harcolt, mert ez a meccs már erről szólt. A ZTE KK minimális előnnyel járt előrébb (30-27), O'Reilly a lábak alól is összeszedett egy más veszni látszó lepattanót, mondani sem kell, nagyon tetszett a közönség hazai részének. A másik oldalon Chambers dobott egy triplát, és még rá is fújtak egy büntetőt. Kezdte elkapni a fonalat a Körmend (35-40), úgyhogy kikérte idejét a zalaiak mestere, Sebastjan Krasovec, sőt rövid időn belül a másodikat is, hiszen a Körmend 8 ponttal ellépett (36-44). Nem jöttek az extra pontok hazai oldalon, így csak minimálisan tudott faragni hátrányából a hazai együttes és ötpontos Körmend-vezetéssel ért véget a félidő (43-48).

Négy újabb körmendi pont vezette be a második félidőt és látszott némi elbizonytalanodás hazai oldalon. Pedig itt kellett megfogni a meccset, különben... Egyre keményedett a találkozó, és egyre fokozódott a hangulat úgy a pályán, mint a lelátón. A játékvezetői ítéletek miatt tüntetett a közönség, Liam O'Reilly ellen fújtak technikait hibát, hogy csak eljátszotta, hogy faultolták, de a ZTE semmit nem adott fel. Rakicevic négy pontja következett és a ZTE KK visszajött kettőre (57-59), és ez már tényleg az idegek harca volt. Hiába dobott Trice egy triplát, ugyanígy válaszolt Mitchell és így ért véget a harmadik negyed (61-66). Tíz perc maradt lezárni ezt a párharcot, Ostojic hazai, Cakarun körmendi oldalon járt négy személyinél. Egyenlíthetett volna a ZTE, de Trice hármasa lejött a gyűrűről, Ferencz Csaba viszont bedobta, így megint hat lett közte (63-69). Hat perccel a zárás előtt az már sok volt a hazai közönségnek is, hogy technikait fújtak a ZTE kispadjának, holott az egerszegiek megszerezték a labdát és indulhattak volna. Látszólag erre semmi szükség nem volt. Öt perccel a zárás előtt Mitchell hármasával 75-64-re ment el megint a vasi csapat, de a ZZTE játékosai hatalmasat küzdöttek. Durázi bedobott hármasa után szintén kapott egy technikait, ám továbbra is maradt a körmendi előny (73-82). Az indulatok kezdtek elszabadulni, Ostojic kapott technikait és kiszállt a játékból, és olyan jelenet következett, ami nem mindennapi. Sebastjan Krasovec, a ZTE KK vezetőedzője, 2 perccel a lefújás előtt kiintett a közönségnek és mindenkinek. Elhagyta a pályát, mondván, ehhez ő már nem asszisztál! Nyilvánvalóan a játékvezetői ítéleteknek szólt, amiért újabb csapat technikai hiba járt. Tényleg, miért kellett egy ilyen rangadót így befejezni? Úgy tűnt, hogy a játékvezetői hármas bírta kevésbé ezt a hangulatot. A ZTE KK ekkor már tudta, hogy elvesztette a mérkőzést és a bronzérmet is. A két csapat lejátszotta egymással a hátra lévő időt ügyelve arra, hogy nagyobb botrány már ne kerekedjen a találkozóból.

A Körmend lett a bronzérmes, hiszen 3-2-re megnyerte a pároscsatát, a Zalakerámia ZTE KK pedig negyedikként végzett a bajnokságban.

Később kiderült, hogy Sebastjan Krasovec nem magától hagyta ott a játélkteret, hanem kiállították a játékvezetők, amit a lelátóról nehéz volt megítélni, hogy miért távozik a pályáról.