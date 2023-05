Nagykanizsai Futsal Club–Haladás VSE II. 4-0 (3-0)

Nagykanizsa, 250 néző. Jv.: Karsai.

NFC: Szabó Á. – Kollár, Schuller, Gyurcsányi, Szakmeiszter J. Csere: Szakmeiszter Á. (kapus), Horváth G., Füzesi, Horváth E., Németh M., Szollár, Béli M., Bolla, Takács S.

Gólszerzők: Schuller (15.), Németh M. (15.), Takács S. (20.), Horváth G. (37.).

Az utóbbi három meccsén vereséget szenvedett és már öt találkozó óta nyeretlen házigazda szeretett volna szépen búcsúzni kiváló játékosától: a 25 éves Fujsz Richárd negyedik szezonját töltötte a klubnál, ahol az elvesztése utáni sokk még mindig nem múlt el. Az eltiltásából visszatért Schuller Ferenc nyitotta meg a gólok sorát, majd a fiatalok kerültek főszerepbe. A második találat a második felnőtt bajnokiját játsszó Németh Marcell nevéhez fűződött, majd még a szünet előtt betalált a 16 éves Takács Soma is, aki most mutatkozott be a „nagyok” között. A meccset fordulás után is kézben tartotta a Kanizsa, melynek negyedik gólját a szintén az ifjú évjáratokhoz tartozó Horváth Gergő lőtte.

A dél-zalaiak hétfőn (május 22., 19 óra) a TFSE-t fogadják, majd egy héttel később Pécsett zárják a bajnokságot.