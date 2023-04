Méghozzá szombaton, amit fontos hangsúlyozni. Eredetileg pénteken rendezték volna ebben a párharcban (is) a negyedik találkozót, de a két klub megegyezése alapján (a Sopron kérésére, hiszen a női döntő harmadik mérkőzését pénteken vívja a Sopron Basket és a Győr) szombaton folytatódik a férfi negyeddöntő. És ha már itt tartunk: a lehetséges ötödik találkozó is egy nappal későbbre tolódik a hivatalos játéknaphoz képest, azt a meccset jövő hétfőn rendezhetik meg Egerszegen.

A lehetséges hétfői, egerszegi összecsapás a keddi, 99-87-es vendéggyőzelmet hozó mérkőzés után szóba is került a csarnokban… Főleg soproni részről, hiszen Kosztasz Flevarakisz együttese ezzel a sikerével megteremtette annak az esélyét, hogy az ötödik mérkőzésig tartson a párharc. A vendégek szakvezetője egyébként élvezte a meccset, azt mondta: nagyon jó hangulatú találkozó volt, hála a közönségnek. Illetve hozzátette: hétfőn szeretne visszatérni még Egerszegre.

Érthető volt Flevarakisz mester elégedettsége, hiszen csapata nyert, így lesz negyedik meccs, a kérdés pedig az, hogy következik-e ötödik összecsapás is. Elvégre szombaton Sopronban a Zalakerámia-ZTE KK akár végleg lezárhatja a párharcot egy újabb győzelemmel, csak az a kérdés, hogy sikerül-e neki. Molnár Márton, a Sopron centere éppen azt fejtegette: a párharc első két mérkőzésén sem sokon múlt a zalai győzelem.

– Az előző két találkozónk is nagyon kiegyenlített volt, nekünk pedig akkor és most is az volt a célunk, hogy kiadjunk magunkból mindent. Minden pályára lépő játékos hozzátett a mérkőzéshez, és szeretnénk is ezen az úton maradni. Akkor ugyanis lesz még találkozónk itt, Egerszegen – fogalmazott Molnár Márton.

A keddi találkozón egyébként gyakorlatilag végig a Sopron vezetett, hiszen csak az elején, 2-0-nál volt előnyben a házigazda, utána a vendégek vezettek. Ez a számok nyelvén így festett: 41 másodpercig volt előnyben a ZTE, és 38:23 percig a Sopron. Ez alapján (is) teljesen megérdemelt volt a vendégek sikere, az egerszegiek most nem voltak elég élesek, a fontos pillanatokban nem voltak koncentráltak. Merthogy a hajrában ott volt az esély a meccs megfordítására, viszont akkor maradt ki egy helyzet, vagy jött egy rossz átadás. A másik oldalon nem volt ilyen: Yasiin Joseph nagyon nagyot játszott a maga 31 pontjával és 42-es VAL-értékével. A házigazda ZTE-nél pont egy ilyen teljesítmény hiányzott, illetve Mitchell Smith 33 VAL-értéke és 14 lepattanója is megsüvegelendő.

Nem jött jól Sebastjan Krasovec csapatának Liam O’Reil­ly sérülése sem. Az első félidőben az arca repedt fel az amerikai fiúnak, az öltözőben kellett ápolni, de már ő sem a korábbi ritmusban tért vissza, noha a második félidőben volt két extra triplája. Hiányzott Rakicevic (4 pont) és Ostojic (6) részéről is a megszokott termés, de az is igaz: a korábban kevesebbet játszók hozzátettek a meccshez, így Zsíros két hármasa, valamint Csuti és Keller 9-9 pontja akár nyerő is lehetett volna.

Viszont ez már a múlt. Le kell zárni, és vélhetően így tesznek a Zalakerámia-ZTE KK-nál is. Semmi nem veszett el, még két esély van megnyerni a párharcot. Szombaton egészen biztosan ott lesznek a ZTE drukkerei ismét Sopronban. Ahol egy héttel korábban is sikerült nyerni.