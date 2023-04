A kedd esti mérkőzést követően előbb Hornyák Zsolt, a Puskás FC vezetőedzője nyilatkozott a hosszabbítás 119. percében Karlo Bartolec öngóljával zárult találkozó után.

-Gratulálok a ZTE csapatának döntőbe jutáshoz, ugyanakkor megköszönöm együttesemnek is a hozzáállást - kezdte evvel vendégek mestere. - Rúgtunk egy gólt, de nem a mi kapunkba, és ez egy ilyen meccs volt, egy tipikus kupacsata. A második percben hatalmas helyzetet hagyott ki Colley, aztán a második félidőben Zahedinek is volt két nagy helyzete. Köszönöm a fiúknak, hogy eddig eljutottak ebben a sorozatban. ha belőjük a helyzeteket akkor mi örülhetnénk most, de a szerencse most állt mellénk. Nyilvánvaló, hogy Bartolec sem a saját kapunkba akarta lőni a labdát...