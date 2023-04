Január 24. és április 12. az a két dátum, ami között Bedi Bence nem léphetett pályára sérülése miatt. A Ferencváros elleni hazai bajnoki és a Balatonfüred elleni NB III-as találkozó között jobbára a rehabilitáció töltötte ki idejét. Nos, szerdán a Balatonfüred elleni, 2-0-ra megnyert NB III-as mérkőzésen egy félidőt már játszott.

– Jól esett a játék? - kérdeztük a Kecskemét elleni újabb bajnoki találkozó előtt Bedi Bencét.

– Hogyne, hiszen gyakorlatilag két és fél hónap eltelte után játszhattam újra - válaszolta a nagy munkabírású futballista, aki a zalai közönség egyik kedvence is. - Február elsején sérültem meg az egyik edzésen, amikor letapadt a lábam és gyakorlatilag a térdkalácsom kiugrott a helyéről. Csak a porc sérült, a szalagok nem, de nem gondoltam volna én sem, hogy ennyi ideig nem játszhatok. Nem vigasztalt az sem, hogy azzal vigasztaltak: ez a sérülés az idővel helyre fog jönni...

– A Puskás elleni kupameccsen is kerettag volt, de akkor nem lépett pályára, Kecskeméten már visszatér?

– A kupamérkőzés nagyszerű élmény volt, bár akkor nem léptem pályára, viszont azt gondolom, hogy nagy lökést adhat a folytatásra. Kecskemétre úgy néz ki, hogy utazok, az, hogy kapok-e szerepet, ezt a mester dönti el. Egy futballistának mindig rossz kívülről nézni a saját csapata játékát, főleg úgy, hogy előtte rendszeresen játszottam. Szerdán azért is kaptam egy félidő lehetőséget, hogy kezdjek visszazökkenni a meccsritmusba. Az mindig más, mint az edzés, bármennyire is keményen dolgozik az ember a tréningeken. Nagyon bízom benne, hogy minél előbb visszatér az erőnlétem is. Ami a csapat játékát illeti, kívülről én is azt láttam, hogy pozitív a kevés kapott gól, de most a támadó játékunkból hiányzik az a kreativitás, amivel több gólt tudnánk szerezni.

– A bajnokság meglepetéscsapatához látogatnak, amely újoncként biztosan tartja a második helyezését. Mitől ennyire jó ez a Kecskemét?

–Szerintem a legfőbb erősségük, hogy együtt játszanak már régóta, hiszen a másodosztályban is már nagyjából ez volt a keretük. A csapategység adja az erejüket is és jó futballt játszanak, ezt el kell ismerni. Ettől függetlenül nyerni akarunk szombaton, ez a cél, mint minden mérkőzésen. Ehhez nem lehet másként hozzáállni. Mindenki legyőzhető, lásd mi is megvertük a Ferencvárost idehaza, szóval a győzelemről most sem mondhatunk le. A védekezésünket kell tartani, előrefele pedig kombinatívabbnak kell lenni és akkor jönnek a gólok is.

A szezon során eddig kétszer találkoztak, Kecskeméten 3-1-re nyert az újonc, majd Zalaegerszegen 0-0 lett az eredmény. Azóta kiderült, hogy Szabó István csapata a bajnokság komoly tényezője lett az idei szezonra, magabiztos és 45 pontjával stabilan a második. A ZTE FC jelenleg 31 ponttal a nyolcadik.

A találkozónak mindenképpen pikantériát ad, hogy a 21 esztendős Horváth Krisztofer a tavaszt már a Kecskemétnél tölti. A ZTE FC saját nevelésű játékosa 16 évesen mutatkozott be az egerszegiek felnőtt csapatában az NB II-ben, majd 2019-ben Olaszországba szerződött és a Serie A-ban is bemutatkozott a SPAL együttesében. Később a Torino vette meg a játékjogát, azóta kölcsönben szerepelt a Szeged, a DVSC és az év elejétől a Kecskemét csapataiban. A hévízi születésű Horváth Krisztofer tavasszal négy gólnál tart a KTE csapatában.