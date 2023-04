Ritkán rendeznek hasonló volumenű lövészversenyt a zalai megyeszékhelyen, de országosan is, kivéve természetesen a nemzeti bajnokságokat. Két éve a ZTE SKK már rendezett hasonló viadalt, de akkor nem volt ennyi nevező.

A mostani hétvégén, szombaton és vasárnap népesül be a lőtér, ahol a légpisztolyos, légpuskás és sportpisztolyos számok mellett a puskások is lőállásba állnak. A ZTE Kupa egyben rangsoroló verseny is, továbbá világbajnoki előválogató. Nyolc ilyet rendeznek az országban, és ezekről a legjobb tíz eredményt elérő sportlövő folytathatja majd a harcot a vb-kiküldetésért a további válogatókon. Ez is rangot ad a zalai viadalnak, melynek kapcsán Somogyi Péter, a ZTE SKK elnöke kiemelte: a kupa nekik is jó lehetőség lesz, hogy lövészeik hazai környezetben, nagy létszámú, erős mezőnyökben edződjenek.

A nevezések alapján olimpikonok is érkeznek a viadalra: Sike Renáta és Tátrai Miklós mellett ott van a listán Major Veronika, a Keszthelyi BEFAG LK kiválósága is. Utóbbi a minap tért haza Peruból, ahol világkupa-viadalon ötödik lett légpisztolyban.

A ZTE Kupára várják az érdeklődőket is: az ő tájékozódásukat a szervezők kivetítőkkel is segítik majd.