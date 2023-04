Micsoda este volt... A végletekig kiélezett csata végén ha egy öngóllal is, de kedden késő este ez a találat hatalmas boldogságot okozott a ZTE FC labdarúgóinak. A 120 perces csata 119. percében esett találattal jutott ugyanis be Ricardo Moniz együttese a MOL Magyar Kupa május 3-i döntőjébe, ami a kék-fehér klub történetében második alkalom. Először, 2010-ben nem sikerült a kupát elhódítani, hiszen akkor a DVSC 3-2-re győzött. Most viszont már az ellenfél kiléte is ismert, hiszen szerda este az NB II-es Budafok legyőzte a Vasast.

Ám, vissza a múltból – és a jövőből is egyelőre – a jelenbe! A vasárnapi mérkőzés nagyon fontos találkozó lesz a ZTE FC szempontjából. A tavasz nem igazán jött össze eddig a zalaiaknak és a pillanatnyi 8. helyezés a 12 csapatos osztályban senki számára nem életbiztosítás. A vasárnapi vendég, a Kisvárda négy ponttal és két helyezési számmal áll jobban, egy fordulóval ezelőtt új edző érkezett a kispadra Milos Kruscic személyében.

Amikor kérdéseinkkel megkerestük Ricardo Monizt, a ZTE FC vezetőedzőjét, mindenképpen ki kellett még térnünk a kupadöntőre, hiszen azóta már megvan az ellenfél is.

– Az ellenfél ismeretében miként tekint most már a Magyar Kupa fináléja elé? – kérdeztük tőle.

– Jó ellenfél vár ránk, a Budafok teljesen megérdemelten jutott be a kupadöntőbe – válaszolta Ricardo Moniz. – Ahhoz, hogy megnyerjük azt a mérkőzést, százszázalékos teljesítményre lesz szükség a csapattól, ám egyelőre a Kisvárda elleni mérkőzésre fókuszálunk.

– Százhúsz perces csata után ünnepelhettek kedden. Hogy érzi, teljesen sikerül majd a csapatot regenerálni a vasárnapi találkozóig?

– A szezon során több alkalommal is játszottunk egy héten belül három mérkőzést, és ilyenkor, a harmadik találkozókon nem tudtuk a maximumot nyújtani. Márpedig a mi játékstílusunknak az egyik legfontosabb eleme a megfelelő erőnlét. Most annyiban más helyzet, hogy itthon játszottuk a hétközi meccset és négy teljes napunk volt a regenerációra a két találkozó közt. Habár százhúsz percet játszottunk kedden, azt gondolom, hogy a sikerélmény extra energiát adhat a vasárnapi mérkőzésre.

– Milyen találkozóra számít a Kisvárda ellen?

– Két támadó felfogású együttes fog pályára lépni, kiegyenlített az idei mérlegünk, hiszen mi nyertünk Kisvárdán, ők pedig Zalaegerszegen. Jó játékosok alkotják a kisvárdai csapatot, végig fegyelmezetten kell védekezünk és akkor jó eredményt érhetünk el. Fontos találkozó vár ránk a ZTE Arénában, amit szeretnénk sikerrel venni.