Sopron KC–Zalakerámia ZTE KK 79-84 (26-24, 19-17, 19-29, 15-13)

Sopron, 2000 néző. Jv.: Földházi, dr. Mészáros, Goda. Férfi negyeddöntő, negyedik mérkőzés.

Sopron: Joseph 7/3, Jones 27/3, Barnett 14, Valerio-Bodon 2, Durham 6. Csere: Molnár 9, White 12/6, Sitku, Takács, Supola 2. Vezetőedző: Kosztasz Flevarakisz.

Zalakerámia ZTE KK: Trice 15/6, O'Reilly 24/18, Polster 3/3, Ostojic 13, Smith 14/3. Csere: Keller I. 8/6, Csuti 2, Rakicevic 3, Zsíros, Németh Á. 2. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Kipontozódott: Molnár (35.), illetve Keller I. (40.).

"Erősítést" kapott a ZTE KK együttese szombatra. Az egerszegi drukkerek mellett ugyanis a ZTE NKK utánpótlás korosztályú csapata is ott ült a lelátón és a lányok egy "Hajrá ZTE" feliratú táblát is rögtönöztek. A lányok egyik edzője, Molnár Anita elmondta, Sopronban játszottak szombaton meccset, de már végeztek, és nem akarták kihagyni az esti meccset, ha már itt voltak... Még szép!

Fotó: Szekeres Péter

Persze a ZTE szurkolótáborának szektora volt a hangosabb, ezen tényleg nem múlhatott a zalai siker. Egyébként telt ház fogadta a két csapatot, ahogy telt ház volt előző este is, hiszen ugyanitt, a Novomatic Arénában gyűjtötte be újabb bajnoki címét a Sopron Basket női együttese. Szombaton este az Egerszegről érkezők egészen biztosan nem szerettek volna soproni örömünnepet látni. Az első negyed tökéletesen megmutatta, miért ez, vagyis a negyedik és az ötödik helyezett csatája a legkiélezettebb a rájátszásban. Nincs nagy különbség a csapatok között és már a fáradtság is tényező lehet. Nem tudott ellépni egymástól egyik fél sem, aztán 30-26-nál előbb a ZTE javára ítéltek dobást a sípmesterek, de hosszas tanakodás után úgy döntöttek, inkább jöjjön a Sopron. Nem idézzük, mit kaptak a lelátó egyik, illetve másik oldaláról... Egyébként mindkét csapat viszonyleg jól célzott, annak ellenére is, hogy a házigazda például kilenc kísérletéből egy hármast sem ért el, ugyanakkor a ZTE már hét triplánál tartott kilenc kísérletből. Azért, az nem volt rossz arány... Pillanatok alatt fordított a ZTE (32-34), hogy megint a Sopronnál legyen az előny (41-39), ahogy a szünetre is (45-41).

A második félidő gyors zalai egyenlítéssel kezdődött és már látszott a végkifejlet is: itt nem biztos, hogy az utolsó percnél korábban bármi is eldől. Ám, hogy addig se unatkozzon senki, keményen harcolt egymással a két csapat. A ZTE KK, O'Reilly saját ötödik, csapata tizenegyedik tripláját értékesítve 56-63-ra lépett el! Még hangosabban szólt a lelátóról az egerszegi tábor buzdítása, jött a hazai időkérés. Németh Ákos dobta be azt a kosarat, amivel tíz pont lett a különbség (56-66), de hol volt még a vége ekkor. Mert kezdett érződni már a fáradtságfaktor, egyre többet hibáztak már a játékosok. Nem nagyokat, csak éppen akkorát, hogy még ne billenjen el egyik oldalra sem a mérkőzés sorsa. Mindenesetre a harmadik negyedet nagyon megnyerte a ZTE KK, de nem tudta tíz ponton tartani a Sopront, ami főleg André Jonesnak volt köszönhető, aki két hármassal hozta beljebb csapatát. Aztán, hogy ne legyen mégsem annyira izgalommentes a folytatás, technikai hibát fújtak Ostojic ellen a bírók. Máris csak egy pont lett a különbség (69-70), de az elképesztő nagyot játszó Liam O'Reilly a hatodik tripláját is bedobta. Állítjuk, ha nem lett volna a pályán a másik oldalon Andre Jones, már eldőlt volna a mérkőzés a zalaiak javára. A Sopron amerikai játékosa ontotta a kosarakat, nem tudott hibázni, így 76-74-re módosult az állás. Aztán kipontozódott Molnár és a helyére jött a másik hazai center, a négy hibával rendelkező Durham... Ez már kezdett egy jó kis szombat esti "horror" lenni a javából, mert megint egy nagyon izgalmas és jó meccset játszott a két csapat. Két perccel a zárás előtt négy pont volt a zalai előny (77-81), majd kétpontos előnnyel ment bele az utolsó percbe a ZTE KK, amikor White mindkét büntetőjét kihagyta. Ez már a fáradtság volt... Rakicevic viszont mindkét büntetőjét bedobta és egy támadásnyi ideje maradt a Sopronnak 79-83-as állásnál, hogy megfordítsa a mérkőzést, de Durham kezéből kiesett a labda.