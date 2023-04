Három hete szintén a somogyi megyeszékhely volt a házigazdája a kötöttfogású birkózók Diák I. korosztályában a területi küzdelmeknek, ahonnan jogot lehetett szerezni a korosztály országos bajnokságán való részvételre. Zalából ez több fiatalnak is sikerült, így eljött az idő, hogy ők visszatérjenek Kaposvárra.

Összesen 160 ifjú birkózó mérlegelt a küzdelmekre, köztük a Zalaegerszegi Birkózó SE hat versenyzője. Közöttük is esélyesnek számított Szanati Máté, aki tavaly is nyert már két bajnoki címet, sőt az idén is, hiszen a szabadfogásúak között már begyűjtött egy ob-elsőséget. Most, a 35 kg-os súlycsoportban is nagyon magabiztosnak bizonyult, négy mérkőzést nyert meg, amivel a kötöttfogásban is magyar bajnoki címet szerzett.

Még két érem jutott a ZBSE fiataljainak, hiszen Ugranyecz Flórián és Bartáky Bendegúz is a dobogó harmadik fokára állhatott.

Pihenőre viszont nem lesz idő a jól sikerült kaposvári ob után sem, ugyanis e hét szombatján az egerszegi Kölcsey-gimnáziumban rendezik meg a Diák I. és II. korosztály leány országos bajnokságát. A Zalaegerszegi Birkózó SE, és a Kerámia SE Tófej közös rendezvényén szintén bízhatnak a zalai színek képviselői abban, hogy lesznek érmeseik.

Diák I. korosztály ob. Kaposvár. -35 kg 1. Szanati Máté (ZBSE). -42 kg: 3. Ugranyecz Flórián (ZBSE). -58 kg: 3. Bartáky Bendegúz (ZBSE). -50 kg: 5. Varga Nimród (ZBSE).

Edzők: Berzicza Ferenc, Gerencsér Zoltán.