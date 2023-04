Sebastjan Krasovec, a Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője:

– Szeretnék gratulálni a csapatomnak és a Sopronnak is, hiszen mindkét csapat nagyot küzdött a mai mérkőzésen. Nagyon nehéz meccset vártunk. Teljesen más mérkőzés volt, mint az előző, amikor rengeteg kosár esett, ma pedig teljesen más mérkőzést játszottunk védekező oldalon. Ezzel együtt ma is rengeteg hiba volt a játékunkban. Három győzelemig tart a párharc, viszont most már nagyobb esélyünk van, hiszen nekünk egy győzelemre van szükségünk, míg a Sopronnak háromra a továbbjutáshoz. Kedden még nagyon fókuszáltnak kell lennünk a hazai találkozón, amin reményeink szerint le tudjuk majd zárni a párharcot.