Ricardo Moniz: – Nagyon csalódottak vagyunk, hiszen hiányzik az a hat pontos előny, amivel lerázhattuk volna a Honvédot. Ha meglenne ez, sokkal nyugodtabban készülhetnénk a kupadöntőre. Azért kezdtünk új csatárduóval, hiszen a Kecskemét elleni legutóbbi mérkőzésen Klausz és Németh is jól szállt be a második félidőre. Tudtuk, hogy az ellenfélnek vannak hiányzói, de arra nem számítottunk, hogy az ellenfél öt védővel áll el. Kaptunk egy gólt, de utána volt helyzetünk, Tajti lövése alig ment mellé. A második félidőre megbeszéltük, hogy ez a mérkőzés még megfordítható, három cserét hajtottunk végre ennek érdekében. Lesjak nagyon jól szállt be a meccsbe és ha Ikoba lekészítése után Szalay belövi azt a helyzetet, visszajöttünk volna a mérkőzésbe. Csalódottak vagyunk, ma megtörtünk, de holnaptól fel kell állnunk, hiszen két nagyon fontos mérkőzés vár ránk. A mai találkozóból a jó dolgokat kell kivennünk, jó a közösségünk, egységesek vagyunk, ebből kell kiindulni.

Srdjan Blagojevic: – Megnyertük a mérkőzést és ez a legfontosabb. nem biztos, hogy ez volt a legjobb meccsünk a szezon során, de legutóbb például úgy kaptunk ki a Puskás FC elleni mérkőzésen, hogy akkor szerintem a szezon legjobb produkcióját nyújtottuk. Voltak hiányzóink, egy új felállásban kellett futballoznunk, kellett a mérkőzésen egy kis idő, amíg felvettük a ritmust. A mai találkozón a legjobb teljesítményt védekezésben nyújtottuk annak ellenére, hogy a második félidőben volt már két-három nagy helyzetünk is, de az ellenfélnek is akadt ilyen. A ZTE csapatának sok szerencsét kívánok a szezon hátralévő részére a bent maradás elleni harcban.