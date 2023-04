ADA Nova–Sportklub Gutorfölde 0–3 (0–1)

Nova. Jv.: Vizi I.

Nova: Lendvai – Szekeres, Süket, Nunkovics, Kovács G., Varga D. (Czupi), Simon (Balogh Z.), Hajdu, Gerencsér, Horváth T., Fentős.

Gutorfölde: Andrics – Palkovics, Józsa M., Major, Lecsek (Mészáros), Szabó B., Domján (Kis), Józsa R., Nyakas, Soós, Jandó. Edző: Varga Róbert.

A betegségek, sérülések és munkahelyi elfoglaltságok miatt tartalékosan felálló hazaiak ellen megérdemelten győzött a Gutorfölde.

Gólszerzők: Soós, Szabó B., Nyakas.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Letenye–Technoroll Teskánd II 1–9 (0–2)

Letenye. Jv.: Földszin A.

Letenye: Kovács B. – Vittman, Bedő, Balazsin, Tóth D. (Lervencz), Móricz, Adorján, Mezei, Papp D., Stropka, Kanizsai. Edző: Farsang Zoltán.

Teskánd II: Horváth P. (Korponai C.) – Gecseg, Boronyák, Deák, Horváth M. (Kulcsár), Major, Kiss P. (Vincze), Németh N., Megyesi, Aliouane (Kálmán), Bacsó-Porkoláb (Novák). Edző: Deák Ádám.

Az első félidőben még volt tartása a hazai csapatnak, a másodikban összezuhant, így megérdemelten nyertek a vendégek.

Gólszerzők: Mezei, ill. Németh N. (3), Megyesi (3), Kiss P., Boronyák, Gecseg (11-esből).

Jók: Kovács B., ill. az egész csapat.

Windoor-Páterdomb–Zalaszentiván 1–0 (0–0)

Zalaegerszeg. Jv.: Hegedüs M.

Páterdomb: Lóránt – Németh Ba., Németh Be., Gyenese R. (Bedő), Csikós (Szép), Pogacsics, Vincze (Csurgai B.), Baksa (Balázs), Boronyák, Csurgai D. (Pánczél), Gyenese T. Edző: Bencze Péter.

Zalaszentiván: Kaszás – Koronczi, Németh Á. (Bogdán), Csiszár, Rumi Ro., Hideg (Rinkó), Rumi Ró., Thuróczi, Tóth B., Németh A., Udvardi. Edző: Simon Károly.

Az első félidőben a hazaiak a támadásbefejezéseket elkapkodták, és egy kicsit görcsössé vált a csapat játéka. A második játékrészben változtattak, de továbbra is csak kapufáig jutottak. Végül teljesen megérdemelten egy oldalszabadrúgás révén megszerezte a győzelmet a Páterdomb.

Gólszerző: Rinkó (öngól).

Jók: Gyenese T., Csikós, Boronyák, Németh Ba., Németh Be., ill. Thuróczi, Rumi Ro., Tóth B.

U19: Páterdomb–Zalaszentiván 3–0.