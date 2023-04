A hétfői napon - mint már ismert - a teljes szakmai irányításban váltás történt a ZTE FC-nél. Menesztették Ricardo Moniz vezetőedzőt, és távozott posztjáról Dragóner Attila sportigazgató is, miközben Boér Gábor lett az új szakvezető, Sallói István pedig a sportigazgató. Minden amiatt történt - ahogy az érintettek nyilatkozták - , hogy a ZTE FC sikerrel vívja meg a bent maradásért folytatandó harcát és sikerüljön a történelmi tett, a Magyar Kupa elhódítása.

Kedden reggel pedig már ez állt a fókuszban. Sajtótájékoztatót hívtak össze, amin ismertették az előkészületeket. Elsőként Végh Gábor, a ZTE FC többségi tulajdonosa számolt be annak a kezdeményezésnek a most már kézzelfogható eredményéről, hogy 800 diák ingyenes utaztatását sikerült biztosítani.

- Az első percben mellénk állt a megyei közgyűlés és a város önkormányzata, amikor kiderült, hogy csapatunk bejutott a Magyar Kupa döntőjébe - említette Végh Gábor a keddi sajtótájékoztatón. - Arra gondoltunk, miként tudnánk minél több embernek biztosítani a lehetőséget, hogy eljusson a Puskás Arénába, hiszen a ZTE FC nemcsak a város, hanem Zala megye csapata is. Pál Attila, a megyei közgyűlés elnöke és Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere, valamint az önkormányzat is támogatta ezt az ötletet, anyagilag hozzájárultak, továbbá a szervezésben is szerepet vállaltak. Az első pillanatban nem tudtuk, milyen érdeklődésre számíthatunk, így egy nyolcszáz fős különvonatot foglaltunk le. Az meglepett engem is, hogy egy nap alatt megtelt a szerelvény, annyian jelentkeztek rá. Az pedig már nem rajtunk múlt, hogy nem tudtunk további vagonokat foglalni, ennek ugyanis műszaki okai voltak. Soha nem látott lehetőség kapujában van a klub, hiszen Magyar Kupát még nem nyert. Azt szeretnénk, ha sikerülne és minél többen lennének szemtanúi ennek a helyszínen.

A megyei közgyűlés elnöke, dr. Pál Attila arról beszélt, hogy a ZTE-nek mindig is nagyon sok vidéki szurkolója volt és van jelenleg is. Köztük fiatalok, ezért első szóra partnerek voltak a kezdeményezésben.

- Azt akartuk, hogy főleg gyerekek, fiatalok legyenek, akiket így tudunk támogatni, és ingyenes utazást biztosítani a kupadöntőre - mondta dr. Pál Attila. - Bízunk benne, hogy ezek a gyerekek, akik most eljutnak a magyar futball szentélyébe, a Puskás Arénába, még jobban kötődnek majd lakóhelyük értékeihez, így a sporthoz is. Ezúton kérek mindenkit, hogy legyünk minél többen a Puskás Arénában, hiszen Zalaegerszeg lehetne az országban a második vidéki város, amelynek lenne bajnok és kupagyőztes labdarúgó- és férfi kosárlabdacsapata. Ezt eddig csak Székesfehérvár mondhatja el magáról.

Bali Zoltán, Zalaegerszeg alpolgármestere egy személyes emléket osztott meg a hallgatósággal. Mint mondta, amikor 2010-ban a ZTE FC először játszhatott kupadöntőt, ő is ott volt az akkori Puskás Ferenc Stadionban, mint a fővárosban tanuló egyetemista. Akkor a fináléban a DVSC csapata győzött, de mint mondta, 2023-ban sikerülhet elhódítani a kupát, ezért kért ő is mindenkit arra, hogy legyenek minél többen a lelátókon.

- A ZTE neve egybeforrt Zalaegerszeg városéval, ezt mindenhol tapasztaljuk - fogalmazott az alpolgármester. - Azt remélem, hogy a most Budapesten tanuló egyetemisták, akik innen kerültek a fővárosba, ők sem hagyják ki az élményt, ahogy korábban én sem. Mindent elkövetünk, hogy segítsük a szurkolók utazását, így az önkormányzat jelentős összeggel támogatta a ZTE FC Baráti Kör Egyesületet is a szervezett buszos út költségeinek csökkentése érdekében. Információim szerint három-négyszáz drukker már foglalt helyet a járatokra, de van még hely.

Kérdésünkre válaszolva Végh Gábor abbéli reményét fejezte ki, hogy szeretnék, ha húszezren vagy többen lennének jövő szerdán a Puskás Arénában, hiszen nemcsak a ZTE FC és a Budafok drukkereit érdekelheti a döntő. Az MLSZ például lehetőséget biztosít az egyesületekben és a Grassroots-programokban résztvevő iskolákban (Bozsik Intézményi Program, McDonald’s Fair Play Cup) focizó gyerekek (U19-es korosztályig) és nevelőik számára, hogy a „Gyermekszektor-program” keretében térítésmentesen nézhessék meg a mérkőzést, együtt szurkolhassanak.

A Budafok-ZTE FC MOL Magyar Kupa-döntőre a jegyértékesítés hétfőn kezdődött és csak online vásárolhatók meg a jegyek.