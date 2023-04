Mezőkövesd-Zsóry FC-ZTE FC 1-2 (1-0)

Mezőkövesd, 1100 néző. Jv.: Pintér (Huszár, Belicza).

Mezőkövesd: Piscitelli - Kállai K. (Zahary, 61.), Lukic, Pillár, Steliano - Cseri (Molnár, 76.), Brtan, Besirovic - Nagy D. (Karnitski, 76.), Babunski (Vajda, 76.), Drazic. Vezetőedző: Kuttor Attila.

ZTE FC: Demjén - Huszti (Meshack, 46.), Kálnoki-Kis, Mocsi, Bedi (Grezda, 53.) - Lesjak (Safronov, 64.), Sankovic, Szendrei, Gergényi - Szalay (Tajti, 46.), Németh D. (Mim, 71.). Vezetőedző: Boér Gábor.

Gólszerzők: Besirovic (31.), illetve Tajti (57.), Mim (74.).

Sárga lap: Nagy D. (45.), Lukic (56.), Zahary (79.), Drazic (89.), illetve Sankovic (59.)

Harmadszor látogatott ebben a szezonban Mezőkövesdre a ZTE FC, de most először új edzővel. Az első, még őszi látogatáskor 5-0-ra győzött a ZTE FC, aztán februárban a Magyar Kupa negyeddöntőjében 4-1-re nyert Ricardo Moniz csapata. Szombaton viszont már nem a hét elején felmentett holland edző ült a kispadon, hanem a helyére kinevezett Boér Gábor, és a helyzet is új volt. Az ősszel és még februárban sem nagyon emlegették a ZTE FC-vel kapcsolatosan a kiesés szót, mostanra viszont mind gyakrabban társítják az egerszegiek nevével. Ahogy a házigazda Mezőkövesd is hasonló cipőben jár, hiszen csak egy ponttal gyűjtött többet a zalaiaknál. Mögöttük ott vannak a többiek, így ez a forduló már arról is szólt: aki hibázik, lépéshátrányba kerül a többiekkel szemben.

Eduvie Ikoba öt sárga lap miatt nem lehetett a keretben, Csóka Dániel pedig lábsérülés miatt esett ki. A ZTE kezdőcsapatába viszont akadtak visszatérők, így Bedi Bence és Zoran Lesjak, akikkel a rutin is erősödhetett. A kezdés után pedig pontosan az történt, amire ebben a helyzetben számítani lehetett. Túlzottan nem vállalt fel nagy kockázatot egyik csapat sem, de egy Lesjak-lövés tanúskodott arról, hogy nem csak védekezni kívánnak. A zalaiak legrutinosabb védője most a középpályán szerepelt, de kellett is ez, hiszen a Mezőkövesd teljesen "bezárkózott", nem igazán kezdeményezett, azt meghagyta az ellenfélnek. Jelesül, most a ZTE csapatának, de nem nagyon lehetett a védett terület, azaz a kapu előtere közelébe jutni. A 23. percben viszont Lesjak lőhetett, közelről, de egy láb beleért a lövésbe, ami így szöglet lett. Szép játékot nem láthattunk, de ez már nem erről szól, hanem csakis az eredményről. A 31. percben ezt szemléltette a Mezőkövesd. Mélységi indítás után Besirovic lépett ki a pálya jobb oldalán egy kontra végén, és ahogy kell, 14 méterről a kiinduló Demjén mellett a kapuba helyezett, 1-0. Noha még csak fél óra telt el a meccsből, de távolodni látszott a pontszerzés reménye a kék-fehéreknek, hacsak, nem változik valami. A támadójátéka ugyanis nem sokat változott az elmúlt hetekben látottakhoz képest.

Kettős cserét hajtott végre Boér Gábor a szünetben, de nem is tehetett mást a szakvezető, hiszen kockázatvállalás nélkül nem sok esélye volt csapatának. Lesjak lépett vissza a védelem jobb oldalára, az érkező Tajti és Meshack pedig egyértelműen a támadójátékot volt hivatott segíteni. Élénkebb lett a játék, és hamarosan Grezda is beállt. A cél világos volt, hogy a Mezőkövesd zökkenjen ki a komfortzónájából, hiszen amíg hagyja a ZTE, hogy azt játssza, amit szeret, az jó neki. Aztán az 57. percben jött az egyenlítés. Szabadrúgáshoz jutott a ZTE, a labda mögé Tajti állt, és 22 méterről, jobbal remek ívben lőtt a bal felső sarokba, 1-1. Csak megjegyezzük: a megszokott sárga csukáját húzta fel Tajti... Két kényszerű csere csere következett mindkét oldalon, hiszen Kállai és Lesjak sem tudta folytatni a játékot.

A ZTE FC pedig egyre jobban lendületbe jött. Boér Gábor pályára küldte Mim Gergelyt is, aki pályára lépés után három perccel gólt lőtt. A 74. percben egy bal oldali szöglet után a kifejelt labdát a kaputól 13 méterre mellre vett, majd félfordulattal a kapuba bombázta a labdát, 1-2. A válasz: hazai oldalon hármas csere. Innentől lett izgalmas minden, vagyis, a ZTE meg tudja-e tartani a nehezen kiharcolt előnyt, vagy a Mezőkövesd új erőre kap. Egy biztos, a ZTE cseréi nyerőnek bizonyultak, de persze csak akkor, ha a meccset is megnyerik. Erre adott választ a mérkőzés hátra lévő ideje és azok lettek. A ZTE FC megnyerte a mérkőzést!

A ZTE FC a szezon során harmadszor utazott Mezőkövesdre és harmadszor is nyert, de nem kétséges: ez a mostani győzelme "életmentő" is lehet a bennmaradásért folytatott harcban. Szerdán következik a Budafok elleni MOL Magyar Kupa döntője, amire ez a siker most lökést ad.