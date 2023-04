Kifehéredett a lelátó, hiszen a ZTE KK szurkolói közül sokan megfogadták a klub "ajánlását", hogy öltözzenek fehérbe. A Zalakerámia ZTE KK tehát 2-0-s előny birtokában fogadta a Sopront és egy újabb hazai sikerrel az elődöntőbe juthatott. Nos, az egerszegiek ugyanazzal kezdő ötössel álltak fel, mint szombaton Sopronban és a fiatal Csuti pontjai vezették fel a találkozót. A vendégeken érződött, hogy meg akarják még fogni ezt a mérkőzést, hogy folytatni tudják a párharcot. Tüzeltek is rendesen, ráadásul pontosan (5-13) és náluk maradt a vezetés is. Tíz pontról, mármint 20-30-as állásról folytatódott a találkozó a második negyedre fordulva, aztán hazai oldalon Smith kezdte megrázni magát, még hármast is dobott a 11 pontja mellé, amit addig gyűjtött, de a vendégek nem hibáztak annyit, hogy a ZTE KK utolérje őket (31-36). Közben kezdett keményedni a meccs, akadtak kemény ütközetek, O'Reilly arcát találták el nem szándékosan), akit az öltözőbe kellett kísérni ápolásra. Hát, mi lesz még itt, gondolhattuk ekkor, ráadásul vezetett a Sopron a szünetben (42-52).

Fel volt adva a lecke az egerszegieknek. Mindenesetre nagy tapson kapott a pályára visszatérő Liam O'Reilly, aki egy ragasztással a szeme alatt folytathatta a játékot, de Ostojic gyorsan begyűjtötte a negyedik hibáját... A Sopron nem nagyon "engedett" azon szándékából, hogy meg akarja nyerni ezt a meccset, így nem igazán tudott ZTE KK felzárkózni (51-62). De aztán Keller hármasával elkezdődött valami (61-65), de csak hét pontig olvadt a vendégelőny az utolsó negyedig.

O'Reilly utolsó másodperces hármasa és Zsíros két triplája (74-76) után megint éledtek a zalai remények, csakhogy a soproniak ezen a mérkőzésen megint nagyon jól céloztak és nem sokat hibáztak. Újra 9 pontra nőtt a Sopron előnye és lett volna még lehetőség visszajönni a meccsbe, de a másik oldalon White volt az, aki a fontos pillanatokban ezt nem engedte.

Győzött a Sopron és ezzel 2-1-re alakította a párharc állását. Folytatás szombaton Sopronban.