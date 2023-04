Most vasárnap a Nyugati-csoportban a zalai együttesek közül kettő játszik idehaza, egy pedig idegenben. Az az egy a ZTE FC II., amely viszont a legkorábbi lesz, hiszen vasárnap 11 órától az ETO Akadémia vendége. Akadémia az akadémia ellen, ami igaz, s azon most akár versenghetnének is, hogy melyiküké lesz a fiatalabb átlagéletkorú csapat. Az biztos, hogy az ETO áll jobban, hiszen 42 pontja van szemben az egerszegiek 34 pontjával. Ugyanakkor az ETO most már öt meccs óta nyeretlen, így a Koller Zoltán vezetőedző által irányított ZTE FC II. ha nem is kifejezetten esélyes, de nem is esélytelen Győrben.

A Technoroll Teskánd 17 órától az Érdet fogadja. Azt a csapatot, amely a hatodik, ugyanakkor ősszel Érden 4-1-es teskándi siker született. Hasonló siker hazai pályán úgy kellene Pergel Attila együttesének, mint falat kenyér a kiesés elleni harc közben.

A Nyugati-csoport harmadik helyét magabiztosan őrző FC Nagykanizsa ugyancsak vasárnap 17 órától az egyik kiesőjelölt Móri SE-t fogadja. Gombos Zsolt csapatának a győzelmen kívül minden más eredmény hatalmas csalódás lenne. Nem is akarnak hibázni a dél-zalaiak.

Mint említettük, szerdán újabb forduló jön, akkor ZTE FC II.-Budaörs, Gyirmót FC II.-Teskánd és Bicske-FC Nagykanizsa találkozókat rendeznek.