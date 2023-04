A Nyugati-csoport rangadóján Nagykanizsán 1-1-es döntetlen született egy élvezetes találkozón, a Teskánd pedig idegenben győzött.

FC Nagykanizsa-Practical VLS Veszprém 1-1 (0-1)

Nagykanizsa, 250 néző. Jv.: Juhász B.

FC Nagykanizsa: Borsi - Sági (Józsa, 81.), Szanyi, Bence Sz., Szabó P. - Kondor (Kovács Gy., 78.), Godzsajev - Szilágyi, Szökrönyös D., Lőrincz B. - Török (János N., 63.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Szilágyi (57.), illetve Gálfi (18.)

A Nyugati-csoport rangadóján hiányzói ellenére is dominált az FC Nagykanizsa, de a második Veszprém azért érzékeltette, hogy bármikor tud veszélyt kialakítani. Hazai segédlettel szerzett vezetést a vendégcsapat, amikor egy szöglet után az ötösön belül a kezek - hiszen Borsi kapus sem tudta megkaparintani - és lábak között a földön lévő labdát senki nem rúgta el, mígnem Gálfi bökött bele, ami így a kapuba került. Potyaízű találat volt, majd a 26. percben Szabó P. szabadrúgását tolta szögletre a veszprémi kapus. Ez meg nagy védés volt. A második félidőben Szabó újabb szabadrúgásánál kellett megint nagyot védenie vendégkapusnak és erősödtek is a hazai támadások. Az 57. percben Szilágyi már nem kegyelmezett és meg is lett az egyenlítés. Lendületben maradt a kanizsai együttes, gólra törően futballozott és a játék képe alapján érett a második kanizsai gól. Amire viszont figyelni kellett, a gyors veszprémi ellentámadások. Rangadóhoz méltó játék és iram mellett végül döntetlen született, de az FC Nagykanizsa a helyzetei alapján közelebb állt a győzelemhez.

Gombos Zsolt: "Azt gondolom, hogy egy igazi, közönségszórakoztató mérkőzést játszottunk. Az elején még bátortalanok voltunk, de a második félidőben már egy egészen más Kanizsa volt a pályán. Mindkét csapat ment a győzelemért, nekem hiányérzetem van, mert a helyzetek alapján meg kellett volna nyernünk ezt a találkozót."

Zsámbék-Technoroll Teskánd 3-4 (2-2)

Zsámbék, 50 néző.

Teskánd: Pergel D. - Bekő, Bedő, Vert, Kovács Z. - Hetesi, Nagy R., Kiss D. - Szabó M. (Sipőcz, 93.), Bontó (Péterfi, 90.), Szinay (Horváth J., 69.). Vezetőedző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Kerék (14., 59.), Monori (23.), Monori (12. - öngól), vert (45.), Kiss D. (48.), Szinay (65.).

Kiesési rangadót játszott a két csapat, melyek fordulatokban gazdag találkozón jutottak túl. Volt egyenlítés, fordítás, de a végén a Teskánd örülhetett, amivel életben tartja a bent maradási reményit.

Pergel Attila: "Megérdemelten nyertünk, de kell még bravúr ahhoz, hogy megragadjunk az osztályban. A héten két meccset játszottunk, a hatból négy pontot begyűjtöttünk, ráadásul idegenben, amiért gratulálok a fiúknak."

Korábban játszották:

ZTE FC II. - Komárom VSE 2-2 (1-1)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Szalai

ZTE FC II.: Németh E. - Király, Tullner, Sebestyén, Bedővári - Kámi, Jóna, Balabás - Baloteli, Bedő, Papp Cs. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Baloteli (40.), Papp Cs. (55.), illetve Nagy Z. (24., 72.).

Kiállítva: Nagy T. (Komárom, 39.).

Az egerszegi fiatalok ugyan hátrányba kerültek, de a vendégelnél egy kiállítás és a szünet előtti egyenlítés kedvező helyzetbe hozta a ZTE FC II. csapatát. Jött is az újabb hazai gól, de mégsem sikerült megtartani az előnyt, így döntetlennel zárult a találkozó.

Koller Zoltán: "Azt sajnálom, hogy olyan helyzet után kaptunk gólt, amire készültünk, hiszen tudtuk, hogy a Komárom rögzített helyzetekből eredményes. Ezzel egyenlítettek, s most azt mondom, hogy inkább vesztettünk két pontot, mint nyertünk egyet. Viszont a pont is pont, mindig jól jön."

Az NB III. Nyugati-csoport 29. fordulójának további eredményei: ETO Akadémia-Balatonfüred 1-1, Puskás Akadémia II.-Gyirmót FC II. 3-0, Kaposvár-Tatabánya 1-1, Budaörs-Fehérvár FC II. 1-1, Csorna-Bicske 1-1, III. Kerület-Mór 0-1, Kelen SC-Érd 0-1.