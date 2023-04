Csorna-ZTE FC II. 3-1 (0-0)

Csorna, 150 néző. Jv.: Drabon.

ZTE FC II.: Németh E. - Király, Sebestyén, Dóczi, Bedővári - Jóna (Mulasics, 83.), Kámi, Csóka Dá. (Varga L., 46.) - Baloteli, Tullner (Balabás, 46.), Bedő. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Visy (48.), Füleki (72.), Farkas (92.), illetve Bedő (52.).

Koller Zoltán: „A tavaszi szezon egyik leggyengébb játékát nyújtottuk, mintha mázsás terhet cipeltek volna magukon a játékosok. Ma valóban nagy szerencse kellett volna ahhoz, hogy nyerjünk, a hazai csapat pedig ezzel a győzelemmel az utolsó szalmaszálba kapaszkodhat a bennmaradásért folytatott harcban.”

FC Nagykanizsa–MOL Fehérvár FC II. 2-1 (0-0)

Nagykanizsa, 250 néző. Jv.: Móri T.

Nagykanizsa: Kálovits - Szabó P., Bencze Sz., Szanyi, Kovalovszki - Szilágyi, Kretz, Szökrönyös D., Józsa Á. (Varga D., 46.) - Lőrincz (Sági, 85.), Kondor (Kószás, 89.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Lőrincz (50.), János N. (54.), illetve Babos (47.).

Nagy Richárd, a Teskánd játékosa próbál cselezni a Mór elleni találkozón Fotó: Pezzetta Umberto

Gombos Zsolt: „Nagyon örülök a győzelemnek, főként a második félidei játéknak. Ötven perc előnyt adtunk az ellenfélnek, de nagyon értékes három pontot szereztünk egy olyan csapattal szemben, melyben három, az NB I.-es csapatukhoz tartozó játékos is pályára lépett. Megérdemelték a srácok a sikert és azt is, hogy ezzel a kitűzött célunkat is elértük. Mindenképen dobogósok leszünk a végén, miután a Puskás FC II. ikszelt. Az utolsó három fordulóban teher nélkül játszhatunk.”

Technoroll Teskánd–

Móri SE 1-4 (1-1)

Teskánd, 80 néző. Jv.: Holzbauer.

Teskánd: Pergel D. - Bekő, Sipőcz (Gyarmati, , Horváth J. (Lórántfy, 60.), Kovács Z. - Fábián (Szökrönyös Z., 65.), Nagy R., Szabó M. - Kiss Á., Bontó, Szinay. Vezetőedző: Pergel Attila.

Gólszerzők: Szinay (9.), illetve Varga B. (44.), Szombati (51.), Bozai (59.), Sötét (77.).

Pergel Attila: „Az elmúlt dőszakban a győzelemre álló mérkőzéseink is kudarcba fulladtak,. Ma már az is látszott hogy páran talán feladták. Vezettünk, volt lehetőségünk újra betalálni, de a második félidőben nem találtuk el a kaput, az ellenfél pedig mindent büntetett. Szeretnénk tisztességgel helyt állni a bajnokság hátra lévő részében, de úgy tűnik, hogy a sorsunk megpecsételődött...”

A további eredmények: Gyirmót FC II.–Érd 0-1, ETO Akadémia–Budaörs 3-1, Puskás FC II.–Balatonfüred 1-1, III. Kerület–Kaposvár 1-2, Kelen SC–Tatabánya 0-1, Zsámbék–Komárom 2-3, Veszprém–Bicske 3-1.