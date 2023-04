– Mennyire tették túl magukat a szombati vereségen? – kérdeztük Mocsi Attilát, a válogatott keretbe is már meghívott ZTE FC védőjét a keddi Puskás FC elleni Magyar Kupa-elődöntő előtt.

– Nagyon közel van az Újpest elleni vereség, ami fájó volt, de a mai edzésen már sokkal jobb volt a csapat hangulata. Várjuk a kedd estét, szerintem ez a mai gyakorlás már átbillentette a társaságot, és százszázalékos koncentrációval a kupaelődöntőre koncentrál. Már nem gondolkodunk a szombati vereségen.

– Mit gondol, mi lehet a döntő kedden este a siker érdekében?

– A frissesség biztosan számít, de összességében két jó csapat fog találkozni. Az lehet a döntő, hogy ki, milyen napot fog ki. Remélem, mi leszünk azok, akik jobbak leszünk.

– Mennyit számít, hogy idehaza játszanak?

– Nagyon fontos és előnyt is jelent. Most számít az is, hogy nem kell utaznunk, s noha az ellenfélnek sem kell sokat zötykölődnie, de egy utazás egy ilyen meccs előtt számíthat.

– A védekezés, vagy a támadások sikeressége lesz a döntő?

– A kettő egyvelege. Újpesten, a helyzetek alapján akár kettő-nullra vezethettünk volna, aztán mi kaptuk a gólt. Nyilvánvaló, hogy kulcsfontosságú lesz a védekezés is. Négy-öt remek támadója van az ellenfélnek, akiket folyamatosan forgatnak, így például én sem tudom, hogy a saját posztomon kivel fogok majd találkozni kedden este. De nekünk is támadni kell, úgyhogy ez a két dolog összefügg.

– Az év meccse lesz az Önök szempontjából a keddi?

– Egyelőre igen. A bajnokságban nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettük volna, de a kupában még eljuthatunk addig, hogy a döntőbe jussunk és harcba szálljunk a győzelemért. Ahogy dolgozunk, szerintem esélyünk van erre. Kulcsmérkőzés vár ránk kedden, hiszen itt nincs lehetőség a javításra.