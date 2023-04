Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Hévíz 2–0 (0–0)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Major Zs.

Kiskanizsa: Szőke R. – Petánovics, Piecs, Kotnyek, Fülöp (Bilák, Baranyi), Völgyi, László, Kiss J., Ötvös, Szőke Á., Füzesi. Játékos-edző: László Roland.

Hévíz: Dénes – Filó, Buza, Baki, Tóth I., Hetesi, Kustán (Sebestyén), Nagy D., Fehér, Meidl, Karakai. Edző: Damina László.

Nagy lendülettel kezdett mindkét csapat, az első 20 percben a hazaiak voltak a kezdeményezőbbek, de igazi helyzet nem alakult ki. Később kiegyenlítettebb lett a játék, a mezőnyben nagy volt a küzdelem, de gól nem született. Fordulás után is egyenlő erők küzdöttek, mindkét csapat a győzelemre játszott, de csak kisebb lehetőségek adódtak mindkét oldalon. A hajrában egy jobb oldali beadás felpörgött az egyik védőről, a vendégkapus még bravúrral mentett, de a kipattanót Bilák közelről nem hibázta el. Vezettek a hazaiak, majd a hosszabbításban büntetőből Kiss J. növelte az előnyt, és ezzel el is dőlt a három pont sorsa.

Gólszerzők: Bilák, Kiss J. (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Semjénháza–Magnetic Andráshida TE 2–0 (1–0)

Semjénháza, 100 néző. Hegedüs.

Semjénháza: Szakmeiszter – Horváth, Domján (Kovács), Schuller, Szalai (Bagó Bá.), Kapuvári, Pápai, Kozári, Dobri (Novák), Bagó Be. (Körösi), Bakos (Bölcz). Edző: Kovács Imre.

Andráshida TE: Tóth – Péhl B., Doszpoth, Kaprinai (Keszei), Belső, Kovács M. (Sabján), Kotsis, Kovács L., Kocsis, Benczik, Péhl K. Edző: Keszei Péter.

Küzdelmes, durva mérkőzésen a hazai csapat megérdemelten tartotta otthon a három pontot. A helyzetek alapján akár nagyobb arányú is lehetett volna a különbség.

Gólszerzők: Dobri, Szalai.

Jók: Horváth, Domján, Kapuvári, Bakos, ill. Doszpoth, Kocsis, Benczik.

Kiállítva: Schuller (75.), ill. Péhl B. (75.), Péhl K. (75.).

Zalaszentgrót–Kinizsi Gyenesdiás 7–0 (1–0)

Zalaszentgrót, 150 néző. Jv.: Lapath D.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Tóth D., Baráth, Gájer (Kiglics), Horváth B., Csik (Molnár Zs.), Lampert (Ferenczi), Penczák, Horváth D. Edző: Jankovics Péter.

Gyenesdiás: Takács – Zsiga, Hegyi, Székács (Mikola), Szekér, Karancz (Tarnóczai), Kiss P. (Bertók), Bardon (Fellner), Czafit (Hegedűs), Csák, Orbán. Edző: Kocsis Norbert.

Pörgős első tíz percet produkáltak a hazaiak, de a kisebb-nagyobb helyzeteiket nem tudták gólra váltani. Aztán fokozatosan magukra találtak a gyenesiek, de Tóth Zsolt kapuját nem veszélyeztették. Ideálisnak nem nevezhető időben inkább a küzdelem dominált, a félidő előtt két perccel Tóth Dánielnek sikerült megszerezni a vezetést. A második félidőre egy agresszíven letámadó Szentgrót jött ki. Gájer Péter egy elveszettnek hitt labda után is ment, megszerezte, majd Tóth Dániellel kialakított helyzetet a kapu közepébe passzolta. Fél perc sem telhetett el, amikor Ferenczi ziccert hibázott, aztán a következő helyzetet már belőtte. Újabb percet kellett várni, hogy Tóth D. ismét betaláljon, élvezték a játékot a szentgrótiak. A 80. percben Ferenczi szabadrúgását a másik gólkirályjelölt, Penczák Márk fejelte a kapuba. Ha nem is klasszikus, de a hatodik szengróti gól, Tóth D. mesterhármasának köszönhető, majd egy öngóllal zárult a kiütéses hazai győzelem. A második félidei hazai teljesítmény előtt a szentgróti nézők is csettinthettek, mondván: szép volt fiúk!

Gólszerzők: Tóth D. (3), Penczák, Gájer, Ferenczi, Hegyi (öngól).

Jók: az egész csapat, ill. senki.

U19: Zalaszentgrót–Gyenesdiás 1–2.

Csesztreg–Lenti TE 5–1 (3–1)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Lakics P.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Szabó B. (Szilágyi), Lovrencsics (Kiss Bá.), Biharvári, Horváth R., Kiss Ba., Őri Cs. (Péter), Nagy N., Őri M., Németh D. (Magai). Edző: Tamás Tamás.

Lenti: Parragi – Pál, Balogh B. (Pálinkás), Horváth B., Grózner, Sárkány, Lukács, Kiss K., Nagy M., Kovács E., Dolmányos. Edző: Németh Imre.

A tavaszinak nem mondható időjárásban szomszédvári rangadót láthattak a kilátogató nézők. A mérkőzés elejétől támadólag léptek fel az esélyesebb hazaiak. Már az első félidőben szerették volna eldönteni a találkozót, és három gólt rúgva jogosan is gondolták. A félidő vége előtt tíz emberre fogyatkoztak a vendégek. A második félidőben ismét egy kiállítás gyengítette a Lenti csapatát. Innentől kezdve kétség sem fért a csesztregi győzelemhez. Még két gólt rúgva, akár nagyobb arányú győzelmet is arathattak volna.

Gólszerzők: Magai, Őri M., Németh D., Póczak, Parragi (öngól), ill. Nagy M.

Jók: Póczak, Biharvári, Őri M., Németh D., illetve Nagy M.

Kiállítva: Lukács (41., Lenti), Kovács E. (60., Lenti).

U19: Csesztreg–Lenti 1–3.

Tarr Andráshida SC–Police-Ola 3–3 (2–1)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Kiss N.

Andráshida SC: Paksy – Szabó Be. (Ábrahám), Fekete (Szőke B.), Nagy-Palócz, Pataky, Bakos (Hajdu), László (Fábián), Szabó Ba., Orbán, Simon (Dömötör), Fülöp. Edző: Dobos Sándor.

Police-Ola: Timbókovics – Igazi (Szekeres), Mikó, Berkovics (Herczeg), Lukács, Kiss B., Tóth D. (Hajas), Cseke, Csiszár, Makovecz (Darabos), Langer. Edző: Konrád Péter.

A mezőnyjáték alapján a döntetlen igazságos, viszont a helyzetek alapján a hazaiaknak meg kellett volna nyerni a mérkőzést. Az Andráshida háromszor is vezetett, az ellenfél a hosszabbításban tudott egyenlíteni.

Gólszerzők: Fábián, Bakos, Fekete, ill. Langer (2), Kiss B.

Jók: Fülöp, Orbán, Bakos, Fábián, ill. az egész csapat.