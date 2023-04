"05.03. Mindenki a Puskásba!" – áll a drapériákon a város néhány forgalmas útvonalán, ha esetleg valaki nem tudná, hogy milyen eseményre készül a ZTE FC és persze a kék-fehérek hívei. A szurkolói toborzás persze nem csak így zajlik. Ahogy előző nap beszámoltunk róla, a ZTE FC, a megyei közgyűlés és Zalaegerszeg önkormányzata is összefogott, aminek köszönhetően 800 diák ingyen utazhat különvonattal a fővárosba.

Fotó: Fehér Márk

A ZTE FC Baráti Kör Egyesület – az önkormányzat anyagi támogatásával – szurkolói buszokat szervez, aminek köszönhetően jóval kevesebbe kerül az utazás a Puskás Arénába, mintha valaki egyénileg szervezné meg az útját. Amikor nem sokkal ezelőtt érdeklődtünk Lahocsinszky Róbertnél, a ZTE FC Baráti Kör egyik vezetőjénél, a ZTE csapatának egyik régi nagy szurkolójánál, hogy mennyi hely van még a buszokon, a következőket mondta:

– Hat jármű szinte teljesen megtelt mostanra, jelenleg arra várunk, mennyi foglalás érkezik még, hogy a hetedik buszt is elindítsuk. A jelentkezési határidő április 27. – mondta Lahocsinszky Róbert. – Nagyjából háromszáz szurkoló már biztosan velünk utazik. Legyártattunk egyenpólókat is, szeretnénk, ha mindenki ebben utazna. Tudjuk, hogy nem leszünk húsz-huszonötezren idegenben, mint a topklubok drukkerei, de azt szeretnénk, ha valahogy úgy néznénk ki mi is, hogy a tábor egységes, például ebben is. Nagyon bízunk benne, hogy többezer egerszegi drukker lesz a Puskás Arénában, hiszen csapatot a lelátóról is szeretnénk segíteni. Ahogy megtettük huszonegy esztendeje is, amikor megvertük a Manchestert...