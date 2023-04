– Székelyföldön, Kézdivásárhelyen születtem, a sport átszőtte a családunk életét, hiszen a szüleim és a nővérem is kézilabdáztak – mesélte. – Mégis 7 évesen az asztalitenisz mellett döntöttem. A miértekre nem kerestem a választ, viccesen mindig annyit mondtam: a kis labdák jobban tetszettek. A pingpong olyan sport, amelyben a kéznek, a lábnak és fejnek összhangban kell lennie, ha ezek közül az egyik is elmarad, buktad a pontot. Már a szervánál fejben le kell játszani a várható labdamenetet. S hogy még mi szólt a sportág mellett? Az edzések közvetlenül a házunk melletti teremben voltak. A szüleim örültek, hogy mozgok. Az edzőim pedig látták bennem az akaratot, a kitartást és a szorgalmat, ezért sokat foglalkoztak velem.

Hozzátette: megszerette a csapatot, a légkört és már 10 évesen az első korosztályos országos csapatbajnokságon érmet szerzett. Ez akkoriban nagy szó volt, hiszen a románok között egy színtisztán magyar csapat felállhatott a dobogó legalsó fokára. Egyéniben a legjobb 12 között végezni is hatalmas eredménynek számított.

– A sikerélmények energiát adtak és továbblendítettek az úton, bár egyéniben éveken keresztül valamiért mindig csak a harmadik helyig jutottam – mosolygott. – Magyarországi viadalon először a szolnoki Szent István Kupán szerepeltem, ahová többször visszatértünk, hiszen nívós nemzetközi mezőny gyűlt össze. A világ minden tájáról jöttek és lehetett fejlődni. Aztán 2004-ben az egyik ilyen versenyen lépett oda hozzám a kanizsaiak edzője, Jakabfi Imre, az akkor NB I.-es bajnokságba feljutó csapathoz keresett erősítést. Már érett az előrelépés otthon, Kézdivásárhelyen, ezért bár nagy fába vágtam a fejszémet, de elhatároztam: nemcsak csapatot, hanem országot is váltok. Mindezt érettségi előtt. Szeptemberben a kanizsai Batthyány-gimnáziumban kezdtem a 12. osztályt, tárt karokkal várt az akkor igazgató, Dénes Sándor és a mostani polgármester, Balogh László. Sokat segítettek, hogy három évet bepótoljak és sikeres érettségit tehessek.

Tóthné Szász Kinga ebben az időszakban ismerkedett meg későbbi férjével, a szintén asztaliteniszező Tóth Istvánnal. Közben a Kanizsa Sörgyár SE sikert sikerre halmozott, feljutott az Extraligába, de ott neki nem jutott szerep. Ekkor úgy döntött, ismét vált, és a Veszprém megyei Magyargencs erős NB I.-es gárdájához ment, négy évet töltött ott, ahonnan jó emlékekkel érkezett vissza Nagykanizsára, ahol visszavárták a sörgyáriak. Bő három éve aztán végleg letette az ütőt. A szép pillanatokra szívesen emlékszik, hiszen szerencsére mindig jó társaságba, csapatba került.

– Ha a sok jó élmény közül egyet ki kellene emelni, akkor a 2007 körül Kanizsán megrendezett Mura-Dráva Kupát emelném ki, amikor a döntőben az egyik legnagyobb ellenfelemet, Ladányiné Mausz Évát vertem meg – mesélte Kinga. – Az asztalon kívül nagyon jó barátságot ápolunk, de ott akkor jó szoros küzdelmet vívtunk egymással, ami örök emlék marad. A későbbi Szuperligában eltöltött kanizsai szezonra is szívesen gondolok vissza, hiszen akkoriban a németországi Linz ellen épp a visszavágón, hazai asztaloknál nyertem egy meccset. Arra is rendkívül büszke vagyok, hogy a Zalai Hírlap újságírói 2005-ben az év legjobb női játékosának választottak. Ez is egy olyan visszajelzés és megerősítés volt, ami a pingpong mellett tartott.

Két gyermeke van, ők szintén sportolnak, láss csodát: nem a szüleik sportágát választották. Tóth László 10 éves és vízilabdában remekel, tavaly az év felfedezettje lett és korosztályos bajnokságban játszik, míg Tóth Péter 7 éves, ő birkózik és úszik.

Tóthné Szász Kinga a stafétát Őri Árpád egykori amerikaifutball-játékosnak adta át.