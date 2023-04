Zalaszentgrót–Magnetic Andráshida TE 2–1 (0–0)

Zalaszentgrót, 150 néző. Jv.: Kubicsek M.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Tóth D., Baráth, Gájer, Kiglics (Molnár Zs.), Ferenczi, Csik, Iberhart, Lampert (Turós). Edző: Jankovics Péter.

Andráshida TE: Szabó B. – Farkas F., Kovács D. (Sabján), Kaprinai, Belső (Keszei), Szabó P., Kotsis L., Szabó M., Kovács L., Kocsis M., Benczik (Kalamár). Edző: Keszei Péter.

Az első félidő nem hozott szemet gyönyörködtető játékot, a hazaiak próbálták nyomás alá helyezni az ATE együttesét, de nagy helyzeteket nem tudtak kialakítani. A fiatal vendégek kevés, ellenben veszélyes kontrákkal próbáltak veszélyt teremteni a hazai kapu előtt. Nagyobb helyzetei a hazaiaknak voltak, de a szünetig nem született gól. Fordulás után, az 58. percben Tóth Dániel, majd egy perc múlva Pődör Regő révén el is döntötték a mérkőzést a szentgrótiak, amire még Kaprinai Márk válaszolt, de több gól már nem született. Sorozatban a hetedik győzelmük a hazaiaknak teljesen megérdemelt volt, a fiatal és szimpatikus vendégek ellen.

Gólszerzők: Tóth D.,Pődör, ill. Kaprinai.

Jók: Tóth Zs., Tóth D., Iberhart, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Gájer (80., Zalaszentgrót).

Szepetnek–Police-Ola 0-2 (0-0)

Szepetnek, 80 néző. Jv.: Lakics.

Szepetnek: Szekeres P. - Szabó B., Fadgyas (Szilágyi A.), Rákhely, Baksai (Koller), Dömötörfy, Csavari, Pál Mi., Déri (Bános), Orsós R., Dömötör (Bogdán D.). Edző: Németh István.

Police-Ola: Timbókovics – Lukács B., Cseke, Csiszár, Langer (Szekeres T.), Kiss Be., Mikó (Toplak G.), Luter (Berkovics), Toplak B., Makovecz (Darabos), Tóth D. Edző: Konrád Péter.

A hazai együttes tétmeccseit tekintve hétvége, szerda, hétvége ritmusban, tehát nem egyszerű sorozatban fogadta a vendégeket. Aztán a Police a meccs kezdeti szakaszában a szepetneki helyzetek mellett szintén dolgozott ki lehetőségeket, idővel már nagyobb helyzeteket is hagytak ki, majd a második félidő közepén a kínálkozó alkalmaikat gyors egymásutánban kétszer ki is használták. Ezzel pedig a találkozót el is döntötte a helyezését egyáltalán nem tükröző, kimondottan kulturált játékával a Police-Ola.

Gólszerzők: Berkovics, Makovecz.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

U19: Szepetnek–Police-Ola 0-1.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Lenti TE 5–0 (3–0)

Zalalövő, 150 néző. Jv.: Major Zs.

Zalalövő: Szemes – Gyenese, Agg (Horváth T.), Bekes, Kellner (Végh), Radics (Bita), Cseresnyés, Őr (Csik), Földvári (Bíró), Horváth D. (Boncz), Bakó (Elek). Edző: Ostrom János.

Lenti TE: Parragi (Simon) – Dolmányos, Pál (Sabján), Grózner, Horváth B., Sárkány, Horváth F. (Balogh B.), Nagy M., Mentes, Fábián, Pálinkás. Edző: Németh Imre.

Korán vezetést szerzett a hazai csapat Horváth Dániel közeli találatával, 1-0. Negyed óra múlva Kellner lépett ki a jobb szélen, elgurította a labdát a vendégkapus mellett, és Bakó már beljebb segítette a pettyest, 2-0. Az első játékrész vége felé Horváth Dániel lövés helyett lekészített Radics elé, aki 15 méterről biztosan lőtt a hálóba, 3-0. A második félidőben leült a mérkőzés, a hazai csapat jócskán visszavett a teljesítményéből, a látogatók is többet kezdeményeztek. A hajrában aztán újabb lövői gólok estek. A 73. percben Horváth Dániel lépett ki középen és biztosan lőtte ki a bal alsó sarkot, 4-0. A végeredményt Elek szép lövéssel állította be a 86. percben, 5-0. A hétközi kupasiker után a ZTK a bajnokságban is legyőzte a Lenti TE-t, mi több az ificsapat 1-0-s sikerével nagy lépést tett a bajnoki cím felé.

Gólszerzők: Horváth D. (2), Bakó, Radics, Elek.

Jók: Horváth D. (a mezőny legjobbja), Cseresnyés, Őr, Bakó, ill. Simon, Horváth B.

U19: Zalalövő–Lenti 1–0.

Semjénháza–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 6–0 (5–0)

Semjénháza, 150 néző. Jv.: Varga P.

Semjénháza: Szakmeiszter (Matthew) – Novák (Dobri), Horváth, Körösi, Csongár (Kovács), Szalai (Bölcz), Kapuvári, Bagó Bá., Pápai, Bagó Be., Bakos. Edző: Kovács Imre.

Kiskanizsa: Zsiborás – Petánovics, Kotnyek, Völgyi, László, Ötvös, Füzesi, Bilák (Németh), Baranyi, Kovács (Dara), Szőke. Játékos-edző: László Roland.

Sportszerű mérkőzésen a hazai csapat már az első félidőben eldöntötte a három pont sorsát a tartalékosan felálló Kiskanizsa ellen.

Gólszerzők: Novák (3), Körösi (2), Pápai.

Jók: Novák, Körösi, Kapuvári, Pápai, Bakos, ill. senki.

U19: Semjénháza–Kiskanizsa 4–0.

Tarr Andráshida SC–Kinizsi Gyenesdiás 4–0 (1–0)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Baranyai R.