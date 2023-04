ZTE FC–Puskás Akadémia FC 1-0 (0-0, 0-0, 0-0)

Zalaegerszeg, 2081 néző. Jv.: Vad II. (Tóth II., Garai).

ZTE FC: Demjén - Huszti (Lesjak, 110.), Mocsi, Kálnoki-Kis, Csóka (Grezda, 117.) - Tajti, Szendrei - Meschack, Szalay (Kovács B., 102.), Gergényi - Ikoba (Németh D., 117.). Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Puskás FC: Markek - Bartolec, Spandler, Golla, Ottewill - Plsek (Slagver, 46.), Favorov - Levi (baluta, 89.), Gruber (Komáromi, 71.), Corbu (van Nieff, 64.) - Colley (zahedi, 46.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gólszerző: Bartolec (119. - öngól).

Sárga lap: Csóka (42.), Szendrei (105.), illetve Ottawill (85.), Komáromi 89.)

A Magyar Kupa döntőjébe jutás volt a kedd esti tét, ami mindkét együttes számára fontos volt. A ZTE FC számára ezt volt az egyetlen lehetőség, hogy reménye legyen kiharcolni a nemzetközi kupaindulás lehetőségét. A Puskás FC-nek szintén, ám a felcsútiak számára még a bajnokságban is elérhető a nemzetközi indulást biztosító helyezés.

Az NB I-es csapatok a 3. fordulóban csatlakoztak a küzdelmekhez, a ZTE FC az elődöntőig négy idegenbeli mérkőzést játszott, a Kaposvár, a Kazincbarcika és a Békéscsaba ellen is egyaránt 2-0-ra nyert, majd a Mezőkövesd elleni 4-1-es sikerrel jutott a legjobb négy közé. A Puskás Akadémia a Csákvárt 5-2-re és a Fehérvárt 1-0-ra győzte le idegenben, majd hazai pályán az Újpest ellen 0-0 után, 11-esekkel diadalmaskodott, végül a DVSC otthonában elért 3-1-es sikerrel jutott az elődöntőbe.

Már a második percben vezethetett volna a Puskás FC, hiszen Colley lépett ki középen és csak rajta múlt, hogy ebből a helyzetből nem lett gól. Fölé lőtt, de nagyon... A vendégek tűntek pontosabbnak és veszélyesebbek is voltak az akcióik. A ZTE FC a félidő közepétől kezdett határozottabb lenni, így a 21. percben Ikoba került helyzetbe, de nem jutott el lövésig, hiszen összezártak előtte a védők. Egy gól is esett, azonban Mocsi lesről talált be, de a televíziós felvétel alapján nem volt az... Aztán a 40. percben előbb Huszti, majd egyből ezután Meshack lövését kellett a bal sarokból kiszednie Markeknek. Ezek már helyzetek voltak, de gól nélkül ért véget az első félidő.