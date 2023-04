Sebastjan Krasovec is úgy tartja, hogy egy új bajnokság következik, de persze a ZTE KK vezetőedzője is azt gondolja, hogy most már a remek alapszakaszbeli szereplést jó lenne még tovább kinyújtani, legalább az elődöntőig... A Zalakerámia ZTE KK - Sopron találkozót 18 órától rendezik.

Három győzelemre van a Zalakerámia ZTE KK az elődöntőtől. A rájátszásban az egyik fél három győzelméig tart a párharc, így ugyanez igaz a Sopron együttesére is. Az a Sopron, amely a hétvégén a Zsíros Tibor Magyar Kupában ezüstérmet szerzett. Szóval, nem lehet félvállról venni, de hogy is lehetne, hiszen az alapszakaszban is az ötödik helyen zárt.

Aztán következett a Magyar Kupa, melyben múlt szerdán a ZTE KK egy végletekig kiélezett csatában kapott ki (89-88) Szolnokon, míg a Sopron továbblépett az Oroszlányon. A hétvégi MK-négyes döntőben a hűség városa csapata nem kis meglepetésre legyőzte a Szolnokot 82-76-ra és bejutott a döntőbe, ahol már sokkal simábban. 92-48-ra kapott ki a Falco KC-től. A kupadöntő és az ezüstérem tekintélyt parancsoló tett volt, szerdától így is kell nézni a Sopron együttesére.

Sebastjan Krasovecet, a ZTE KK vezetőedzőjét, amikor megkerestük, előbb arra voltunk kíváncsiak, hogy miként sikerültek csapatának az előkészületek a rájátszásra, még ha túl sok idő nem is volt rá.

– A megszokottak szerint készültünk, most úgy néz ki, hogy mindenki harcra kész lesz a szerdára – mondta az egerszegiek szakvezetője. – Természetesen mindannyian nagyon csalódottak voltunk múlt szerdán, hogy nem sikerült bejutni a kupadöntőbe. Szolnokon nagyon rossz volt az első félidőnk, de végül nagy csatában maradtunk alul. Onnantól viszont már kizárólag a rájátszásra fókuszálunk. Mindenki motivált, remekül szerepeltünk az alapszakaszban, örültünk a negyedik helyezésnek, de most már mindenki azon van, hogy ezt még inkább túlszárnyaljuk, és kerüljünk be az elődöntőbe.

– Sokan úgy tartják és ez általános vélemény is, hogy a rájátszással egy új bajnokság kezdődik. Egyetért ezzel a megállapítással?

– Igen, hiszen a bajnoki sorozat legfontosabb része következik. Itt nincsnek pontok, csak a győzelmek számítanak, szóval most kell a legjobbat nyújtania mindenkinek. Mindenképpen másként kell tekinteni erre a szakaszra: a bajnokság első fele lezárult, most kezdődik a második felvonása. Mi az első találkozóra koncentrálunk és azt akarjuk megnyerni.

– A Sopron bejutott a Magyar Kupa döntőjébe. Meglepte ez?

– Nem. A Szolnok a saját otthonában nagyon jól szerepel, de amint elhagyja, sokkal sebezhetőbb együttes. Azt pedig ne feledjük, hogy a Sopron egy jó csapat. Öt jó légiósa van, hosszú a kispad és a magyar játékosok, köztük a fiatalok is ütőképes kosarasok. Csapatként is jól működik az együttesük, kiegyensúlyozott gárda.

– Ennek fényében milyen első meccsre számít?

– Nehéz lesz. Az biztos, hogy minden labdáért meg kell majd harcolni a siker érdekében. A Sopronnak remek dobójátékosai vannak, erre is figyelni kell és a támadásait meg kell fogni. Csapatomnak jól kell játszania, jobban, mint a legutóbbi három mérkőzésen. Nem lesz egyszerű mérkőzés, de azt szeretnénk folytatni, azt a játékot, ami az alapszakaszban hozzásegített bennünket ehhez a remek pozícióhoz. A kis dolgok is felértékelődhetnek egy adott mérkőzésen belül, szóval nagyon figyelni kell. A rájátszásban mindegy honnan indulsz, vagy éppen vezetsz a párharcban, úgy kell tekinteni a következő meccsre, mintha nulláról indulnál.

EMLÉKEZTETŐ

Az alapszakasz során előbb Zalaegerszegen 94-87-re győzött a ZTE KK, majd Sopronban is egerszegi siker született (77-65) az alapszakasz során.

Emlékeztetőül a párharc pontos menetrendje az egyik fél harmadik győzelméig.

Április 12. szerda 18:00: ZTE KK–Sopron KC

Április 15. szombat, 19:00: Sopron KC–ZTE KK

Április 18. kedd, 18:00: ZTE KK – Sopron KC.

Ha szükséges:

Április 22. szombat, 18:00: Sopron KC–ZTE KK.

Április 24. hétfő, 18:00: ZTE KK – Sopron KC.