Budapest. Szuperliga, női mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Balogh 500 – Végh-Soltész 562, Soltészné 531 – László 504, Pintér 496 – Sabján 586, Fekete 505 – Gál 568, Polecsák 550 – Fábián 528, Vonnák 508 – Airizer 538.

Az eredetileg hatos pályán két pályatest elromlott, így négy sávon játszották a mérkőzést. A vendég zalaiak végig kézben tartották a találkozó irányítását. A kegyelemdöfést a középső párokban játszó Sabján és Gál adta meg a hazai csapatnak. Sabján hosszú idő után dobott nagyszerűen. A szakvezetés reméli a folytatásban is jó lesz a fiatal játékos dobóformája. A ZTE ZÁV végül is egyenletes teljesítménnyel nyert.

Ifjúsági: BKV Előre- ZTE ZÁÉV 1:3 (709:1055). Egyénileg: Fábián (Sabján, László) 585), Koczfán 470.

ZTK FMVas – Szentgotthárdi VSE 7:1 (3823:3637)

Zalaegerszeg. Szuperliga, férfi mérkőzés.

Eredmények (elöl a hazaiak, vastagon szedve a pontszerzők): Fehér Z. 669 – Cseh 624, Kakuk 646 – Karba N. (Oswald) 553, Mazzag D. 599 – Karba B. 617, Pintér 633 – Cserpnyák 663, Nemes 614 – Takács 592, Járfás Sz. 662 – Pákai 588.

A vendég vasiaknál négy egykori ZTK-s játékos is pályára lépett, igaz Oswald csak kölcsönben szerepel nálunk. A másik fontos momentum volt, hogy a szülinapos Kakuk Leventét győzelemmel szerették volna köszönteni csapattársai, sikerült. A mérkőzés alaphangját a hetek óta remek formában dobó Fehér Zoltán adta meg, a szülinapos Kakuk is jól teljesített, a vendégek becsületpontja következett. A befejező hármas is remekelt, fölényes győzelmet aratott a ZTK FMVas.

Ifjúsági: ZTK FMVas – Szentgotthárdi VSE 0:4 (1180:1237). Egyénileg: Gombos 598, Mazzag 582.