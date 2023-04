Még a nyitónapon, szerdán este a 200 méteres női vegyesúszásban állhatott rajtkőre Hetyei Nóra, a Keszthelyi Kiscápák SE úszója. Már az ifjúsági korú keszthelyi sportoló döntőbe jutása is nagy szó, utoljára 80 évvel ezelőtt került keszthelyi sportember az úszóbajnokság valamely számában döntőbe. Igaz, őt Csik Ferencnek hívták, olimpiai bajnokunkat. A még ifjúsági korú keszthelyi Hetyei májusban érettségizik a hévízi Bibó-gimnáziumban és ősztől az Egyesült Államokba nyert tanulmányi ösztöndíjat, ott kezdi egyetemi tanulmányait. A Keszthelyi Kiscápák SE kiválósága a 200 m-es vegyes döntőjében 2:21:19 perces időeredménnyel a 7. helyen végzett.

Nett Vivien

Fotó: ZH

A Zalaco Zalaegerszegi Úszó Klub is szerzett A-döntős helyezést péntekig bezárólag. Nett Vivien két számban is az első nyolc közé verekedte magát. Az 1500 méteres gyorsúszásban az egerszegiek versenyzője 16:52,78 perces időeredménnyel végzett az előkelő 7. helyen. 400 méter gyorson két úszásra volt szükség a döntőbe kerüléshez, és Nett Vivien sikerrel vette ezt az akadályt is. A megyeszékhelyiek úszója a fináléban 4:21,28 perces idővel a 8. helyen zárt.

Tanítványa teljesítményéről Horváth Csaba, a ZÚK vezetőedzője elmondta, Vivien ma már elsősorban nyílt vízi úszó, így a döntős helyezései dicsérendők. Különösen úgy, hogy továbbra is még csak ifjúsági korú versenyző. A mezőny ráadásul borzasztóan erős, ugyanis olimpiai A-szintes és világbajnoki szintidőket teljesítenek szinte minden számban a riválisok, így a fiatal zalai úszók eredményeit is ehhez mérten kell értékelni.