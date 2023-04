Szombaton – hasonlóan az előző háromhoz – megint egy nagyon feszült és izgalmas csata végén tett pontot a párharc végére a Zalakerámia ZTE KK, amely Sopronban 84-79- re győzött, ezzel 3-1-re nyerte meg a negyeddöntőt. Olyan csata végére ért a két csapat, amely akár a semleges nézők számára is élvezetes lehetett, hiszen mindegyik mérkőzésük kiélezett volt és szoros. Szombaton ismét nagy ünneplésben részesítette a ZTE-tábor a kék-fehéreket. Jogosan járt a gratuláció a szurkolóknak is: a szezon során már eddig is nagyon sokat segítették a csapatot. Most kell egy kis szünet, hogy a játékosok és a szurkolók is új erőre kapjanak… Az ugyanis már látszott, hogy néhányan elfáradtak, becsúsztak gyengébb teljesítmények is. Liam O’Reilly, a ZTE KK amerikai kosarasa pedig most is bizonyította, hogy igazi jolly joker típusú kosaras, aki megint nagyot alakított a szombati meccsen. A folytatás tehát a Falco KC Szombathely ellen következik.

A meccsnapok eldőltek. Információink szerint a ZTE KK szerette volna, ha az első mérkőzést május 2.-ra tennék, hiszen így elkerülhették volna a másnapi, ZTE FC–Budafok labdarúgó Magyar Kupa-döntőt. A szombathelyiek nem mentek bele a módosításba, hiszen az U20-as döntőt e hét csütörtöktől vasárnapig rendezik, csapatukban pedig több játékos is érintett, akik az U23-as szabály szerint a felnőttmérkőzéseken is játszanak, így pedig nem tudnának eleget készülni a felnőttekkel. Marad tehát a nyitány május 3-án, így a ZTE szimpatizánsai egy napon szoríthatnak a kosarasok és a futballisták sikereinek is.

Annyi eldőlt még az elődöntővel kapcsolatban, hogy a május 6-án, Zalaegerszegen rendezendő második találkozót a televízió közvetíti, s egyelőre az első három mérkőzés dátuma a biztos. Illetve a lehetséges negyedik és ötödiké is, ám ott a kezdési időpont egy esetleges tv-közvetítés esetén változhat. A negyeddöntők során egy meglepetés történt: vasárnap este a Körmend megcsinálta a bravúrt, hiszen az ötödik találkozón Szolnokon győzte le a Tisza-partiakat, így a vasi együttes 3-2-vel jutott be az elődöntőbe. Ami egyben azt is jelenti, hogy a folytatásban összejöhet egy ZTE–Körmend párharc vagy a döntőben, vagy pedig a bronzmeccsen.

A Körmend az Alba Fehérvárral találkozik az elődöntőben. A Falco–ZTE KK elődöntő időpontjai. 1. mérkőzés, május 3., 18.00: Falco KC–Zalakerámia ZTE KK 2. mérkőzés, május 6., 17.15: Zalakerámia ZTE KK– Falco KC. 3. mérkőzés, május 9., 18.00: Falco KC–Zalakerámia ZTE KK. 4. mérkőzés, május 12., 18.00: Zalakerámia ZTE KK– Falco KC. 5. mérkőzés, május 14., 18.00: Falco KC–Zalakerámia ZTE KK.