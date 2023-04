Hét egyesület kétszáz versenyzője részvételével rendezték meg a hagyományos évadnyitó viadalt, sőt, a szlovéniai Lendváról érkező atléták révén megillette a nemzetközi jelző is a versenyt. Nemcsak a pályán, de a lelátón is szép számú nézőt vonzott az Euro Geo Kupa, hiszen a sok részt vevő gyermeket nagyon sok szülő kísérte el a viadalra, amellyel az egerszegi egyesület egykori középtávfutójára, később támo­gatójára, szponzorára, Németh Istvánra is emlékeztek.

A rekortánon pedig születtek egészen kiváló eredmények, a nők versenyében a legkiválóbbat a Zalaszám-ZAC középtávfutója, Muszil Ágnes érte el a 800 méteres síkfutásban, hiszen új egyéni csúcsot futva 2:08,9 perces eredménnyel zárt. A férfiaknál a 100 m-es síkfutásban a ma már debreceni színekben versenyző, de a ZAC saját nevelésű olimpikon gátasa, Szűcs Valdó bizonyult a legjobbnak 10,5 másodperccel (a versenyen kézi időmérés volt). A legtöbb győzelmet a házigazda Zalaszám-ZAC csapata érte el, így a sportegyesület nevében Muszil Ágnes edzője, Góczán István vehette át a fődíjat, az Euro Geo Kupát.

Zalai eredmények

U14 korosztály.

Fiúk. Távolugrás: 1. Szabó Mihály (ZAC) 504, 2. Farkas Máté (ZAC) 438, 3. Kálmán Milán (ZAC) 402. 4×75 m: 1. Zalaszám-ZAC (Farkas Máté, Szabó Mihály, Szabó Levente, Kálmán Milán) 40,9.

Lányok. Távolugrás: 1. Salamon Hella (Keszthely VDSE) 473, 2. Gerencsér Vivien (ZAC) 469.

Súlylökés: 1. Kelemen Júlia (ZAC) 8,37. Diszkoszvetés: 1. Pap Luca (ZAC) 20,21. 4×75 m: 2. Zalaszám-ZAC (Kiss Hanna, Takács Zsejke, Kámán Boglárka Kata, Gerencsér Vivien) 40,6, 3. Zalaszám-ZAC II. (Zsuppán Kinga, Pap Luca, Kósa Kíra, Horváth Lili Jázmin) 41,2.

U16 korosztály.

Fiúk. Súlylökés: 1. Nagy Roland (ZAC) 13,09.

Diszkoszvetés: 1. Nagy Roland (ZAC) 41,59. 100 m: 2. Barcza Bence (Keszthely VDSE) 11,2, 3. Helter Dániel (Keszthely VDSE) 11,3. 200 m: 1. Barcza Bence (Keszthely VDSE) 23,0, 2. Hercsel Zsombor (ZAC) 23,1, 3. Dávid Adrián Dominik (ZAC) 23,2. 300 m: 1. Dávid Adrián Dominik (ZAC) 37,5, 2. László Péter (ZAC) 39,7. 800 m: 1. Preisin­ger Mátyás (ZAC) 2:06,6, 2. Világhy András (ZAC) 2:10,3, 3. Németh Dániel Zoltán (ZAC) 2:33,2.

Magasugrás: 1. Both Bálint (ZAC) 168, 2. Andrasek Vilmos (ZAC) 160. Távolugrás: 1. Helter Dániel (Keszthely VDSE) 608, 2. Kovács Barnabás (Keszthely VDSE) 583. 4×100 m: 1. Zalaszám-ZAC U18 (Szabó László, Hercsel Zsombor, Lákovics Márk, László Péter) 46,9, 2. Zalaszám-ZAC (Bognár Előd, Nyári Attila, Nagy Dávid, Both Bálint) 50,9.

Lányok. Súlylökés: 1. Gerencsér Anna (ZAC) 7,97.



U18 korosztály.

Fiúk. Súlylökés: 1. Kovács Lőrinc (ZAC) 12,93, 2. Mózer Benedek (ZAC) 12,38, 3. Kozma Ádám (ZAC) 10,81.

Diszkoszvetés: 1. Mózer Benedek (ZAC) 47,87, 2. Kozma Ádám (ZAC) 42,65, 3. Kovács Lőrinc (ZAC) 41,19.



U20 korosztály.

Fiúk. Súlylökés: 1. Kerkai Bence (ZAC) 12,28, 2. Czigány Levente (ZAC) 11,74.

Diszkoszvetés: 1. Czigány Levente (ZAC) 43,53, 2. Kerkai Bence (ZAC) 36,03.

Abszolút versenyszámok. Nők. 100 m: 1. Kovács Anna (ZAC) 12.2, 2. Csahóczi Kamilla (Keszthely VDSE) 12.3, 3. Tik Júlia (Keszthely VDSE) 12.5. 200 m: 1. Csahóczi Kamilla (Keszthely VDSE) 25.2, 2. Kovács Anna (ZAC) 26.3, 3. Gyenese Zsófia (ZAC) 26.9. 300 m: 3. Tik Júlia (Keszthely VDSE) 42.0. 800 m: 1. Muszil Ágnes (ZAC) 2:08.9, 3. Farkas Réka (Keszthely VDSE) 2:36.3.

Magasugrás: 1. Bali Krisztina (ZAC) 1,60, 2. Magyar Dorka (ZAC) 1,52.

Távolugrás: 1. Kusztor Virág (Keszthely VDSE) 550, 2. Bali Krisztina (ZAC) 530, 3. Major Ágnes (ZAC) 505.

Súlylökés: 1. Sandó Gréta (ZAC) 8,96.

Diszkoszvetés: 1. Sandó Gréta (ZAC) 23,82, 2. Gerencsér Anna (ZAC) 15,88. 4×100 m: 1. Zalaszám-ZAC U18 (Káldi Panna, Bognár Emma, Gyenese Zsófia, Király Kira) 51,1.

Az Euro Geo Kupa keretében összecsaptak a „kölyökből atléta” korosztály (U12–U10) leggyorsabb és legkitartóbb atlétái, akik a 60 és a 800 méteres számokban próbálták ki magukat.

A zalai helyezések.

Lányok. 60 m: 2. Németh Lujza (ZAC) 8,7, 3. Peresztegi Regina (KVDSE) 9,0. 800 m: 2. Süle Nóra (KVDSE) 3:04,2, 3. Csiszár Julianna (ZAC) 3:15,4.

Fiúk. 60 m: 1. Farkas Raul (KVDSE) 8,2. 800 m: 2. Kovács Benedek (KVDSE) 3:02,1.