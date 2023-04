Ricardo Moniz, a ZTE FC szakvezetője így értékelt:

- Nagyon kemény héten jutottunk túl, s korábban, amikor három mérkőzést játszottunk egy héten belül, akkor a harmadikat rendre elvesztettük. Nagy kérdés volt, hogy ugyanazt a csapatot küldjem pályára, mint amelyik a keddi kupamérkőzésen szerepelt. Amellett döntöttünk, hogy igen, hiszen most nem kellett utaznunk. Az első félidőben egyik csapat sem dominált, de Ikobának volt egy nagy lehetősége, s ha akkor vezetünk, minden máshogy alakulhatott volna. Ikobát meg kell védenem, hiszen hetek óta fájdalmakkal játszik, és fájdalomcsillapítókkal. Későn cseréltem le, mert ő az egyik nagy fegyverünk. A kreativitás hiányzik még a játékunkból, hiszen az a presszing, ami megvan, önmagában nem elég. Ahogy viszont védekezett a csapat, ahhoz gratulálok, de mégis csalódottak vagyunk, hiszen nem nyertünk. Kemény csata volt a keddi, Puskás FC elleni kupameccs, Tajti és Meshack is fáradtan játszott már. Jó hír, hogy a következő héten már Sankovic és Bedi is játszhat.

A másik oldalon Milos Kruscic két ellentétes félidőt látott:

-Két teljesen különböző félidőt láthattunk - állapította meg a Kisvárda szerb mestere. - Az elsőben hátul ugyan stabilak voltunk, de elöl gyors döntéseket akartunk hozni és hiányzott a kellő labdabirtoklás is. Azt kértem a csapattól a második félidőre, hogy legyünk higgadtabbak, és volt is két nagy lehetőségünk. Annak örülök, hogy nem kaptunk gólt, a hazai kapus kétszer is nagyot védett. A ZTE egy sokat futó és gyors csapat, ellene jobb döntéseket kellett volna hoznunk, hogy nyerjünk, mert ez volt a célunk. Egyik oldalon fáj, hogy nem nyertünk, de egy erős csapat otthonában szereztünk egy pontot, amely ráadásul érzelmileg fel volt dobva a kupadöntőbe jutástól. Ehhez, a kupadöntőhöz, gratulálok az egerszegieknek.