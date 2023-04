Zalakerámia ZTE KK - Kecskemét 68-71 (12-11, 17-26, 25-18, 14-16 )

Zalaegerszeg, 1400 néző. Jv.: Farkas, Minár, Kovács N.

Zalakerámia ZTE KK: Trice 9/9, O'Reilly 10, Polster 5/3, Ostojic 10/3, Smith 14. Csere: Rakicevic 14/6, Keller I. 6, Csuti, Zsíros, Németh Á. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Kecskemét: Townes 9/6, Klobucar 11, Borisov 6/6, Fazekas 2, Karahodzic 12. Csere: Kiss D. 6, Kucsera 8/6, Dramicanin 7, Wittmann 10/6, Ivkovic. Vezetőedző: Forray Gábor.

Az alapszakaszban már biztosan a negyedik helyen végzett a ZTE KK, s így fogadta azt a Kecskemétet, amely szintén benne lesz a rájátszásban, de az csak szombaton este dőlt el, hogy az 5-8. helyek melyikén. A vendégeknek a kedvezőbb pozíció elérése érdekében természetesen nyerniük kellett volna, ugyanakkor hazai oldalon megfogalmazódott: a múlt heti oroszlányi vereségükért egy hazai győzelemmel szeretnék kiengesztelni drukkereiket.

Ha valóban az lenne, azt is írhatnánk, hogy idény végi formában találta mindkét csapatot ez a szombat... Rengeteget hibáztak a csapatok - többet a ZTE KK - , sorra maradtak ki a lehetőségek, a 6-10-es állás 8 perc játék után sok mindent elárul erről. A második negyedtől viszont kezdett feljavulni a ZTE KK dobószázaléka, az előtti hibázó Trice két gyors triplával jelezte, hogy ő ezt tudja, csak eddig nem ment neki... (24-24). A Kecskemét dolgozott, tette a dolgát, megvolt a pályán az a rutin náluk, ami kell egy play off-ba jutott együttesnek. Edzőjük, Forray Gábor folyamatosan adott lehetőséget fiataloknak is, ahogy hazai oldalon is megvolt a rotáció. Az viszont állandónak volt tekinthető, hogy az előny a Kecskemétnél volt (26-28), sőt a nagyszünetig erre rátett még egy lapáttal (29-37).

A második húsz perc kérdése az volt, hogy a ZTE KK fel tud-e pörögni annyira, hogy megnyerje ezt a találkozót. Az viszont már ekkor is látszott, bárki nyer, biztosan nem a szezon legjobb játékával teszi majd... Az egerszegiek elkezdték a felzárkózást (41-43), sőt, Keller Iván büntetőivel hosszú idő után vezetett (46-45), aztán kezdett egyre jobban játszani. Amikor Smith - O Reilly "fealdása" után - egy hatalmasat zsákolt, kezdett felszabadultabbnak tűnni már a hazaiak játéka (52-48), de megint jöttek a hibák. Egy pontos kecskeméti vezetéssel kezdődött a záró etap, s az tűnt befutnak, aki már kevesebbet hibázik. A Kecskemétnek ez éles meccs volt, és látszott is, hogy meg akarja nyerni, ahogy persze a ZTE is. Az utolsó öt perc is úgy indult, hogy semmi nem dőlt el (64-63). Az egerszegieknek ötpontos vezetésnél megvolt az esélyük, hogy rátegyenek még egy lapáttal, de mert nem tették, így Townes és Kucsera egy-egy triplájával már a KTE vezetett (68-71).

És hiába volt még hátra másfél perc, az eredmény már nem változott... Ez egy ilyen mérkőzés volt. Győzött a Kecskemét, amúgy megérdemelten.