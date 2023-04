Simon Zoltán, a névadó vállalkozás cégvezetője úgy fogalmazott, ilyen egy valóban elégedett együttműködés, ami köztük és a tájfutó klub között tart, ezért nem volt kétséges, hogy meghosszabbítják azt. Ez a kapcsolat 2013. júniusa óta tart. Fehér Ferenc, a ZTC elnöke adott tájékoztatást a klub működéséről, kihangsúlyozva, hogy a névhasználói megállapodás az életükben mennyire fontos. Kiemelte, fő profiljuk továbbra is az utánpótlás-nevelés és a sportág népszerűsítése, miközben számos sikert érnek el országosan versenyzőik. Örömmel tájékoztatott mindenkit, hogy fiatal tehetségük, Molnár Csenge például másfél hete a magyar utánpótlás-válogatottban is bemutatkozhatott. Egy új kezdeményezést is bejelentett: az idén Zalai Dombok Trail néven terepfutó sorozatot indítanak, melynek három állomása lesz Zalaegerszeg három turista útvonalán.

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere úgy kezdte felszólalását, hogy az első szó a köszöneté. A TRIÓ Egerszeg ZTC húsvét hétfőn is megrendezte a Falumúzeumban évtizedek óta tartó hagyományos versenyét, a Tojáskereső Versenyt, amin a minap közel hétszázan vettek részt. A városvezető aztán úgy folytatta, hogy a második szó is a köszöneté, hiszen a ZTC a város hírnevét viszi el eredményeivel és a versenyek szervezésével. Mint mondta, fontos, hogy sok fiatalt nyernek meg a sportnak, akik egészséges, zöld környezetben mozoghatnak, ami a 21. században nagyon nagy kincs. A harmadik köszönetet pedig a támogató cég felé fogalmazta meg a polgármester, hogy segítséget ad a klub működéséhez. Mint mondta, a város életében meghatározó cégről van szó, amely sport mellett más területeken aktív a társadalmi szerepvállalás terén.

Végezetül Balaicz Zoltán kiemelte, hogy a klub alapjait lerakó emberek munkája is benne van a mai sikerekben, kiemelve Vajda Lászlót, aki két évtizeden át volt a ZTC elnöke, s adta át biztos alapokkal a vezetést az utódoknak.