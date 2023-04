ZTE FC II. - Budaörs 0-2 (0-0)

Zalaegerszeg, 150 néző. Jv.: Gáspár.

ZTE FC II.: Sinkó M. - Jóna, Sebestyén, Dóczi (Kryvotsuk, 61., Dézsenyi, 83.), Varga L. (Bedő, 46.) - Tullner, Kámi, Csóka Do., Balabás - Baloteli (Bedővári, 80.), Papp Cs. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Váradi (50.), Gula (65.)

Az első félidőben nem esett gól, pedig lehetősége lett volna mindkét csapatnak, így tartotta magát a rutinosabb ellenféllel szemben a ZTE II. fiatal együttese. Fordulás után viszont egy kiugratás után megszerezte a vezetést a Budaörs, majd újabb vendégakció végén már kettővel ment a középmezőnyhöz tartozó ellenfél. Az egerszegi fiataloknak nem volt szerencséjük sem, hiszen büntetőhöz jutottak, de a vendégkapus hárított.

Koller Zoltán: "Ennyi helyzetet nem lehet kihagyni... Az első félidőben eldönthettük volna a meccset, de a másodikban is volt rá lehetőség,. A rutin ennyit számít, hogy a Budaörs betalált, mi pedig még büntetőt is rontottunk. Tanulni kell ebből, hogy nem szabad ennyi lehetőséget elpuskázni."

Bicske - FC Nagykanizsa 2-1 (1-1)

Bicske, 100 néző. Jv.: Gál P.

FC Nagykanizsa: Borsi - Szabó P., Bencze Sz., Kovalovszki, Varga D. - Godzsajev - János N., Szilágyi, Szökrönyös D. (Kondor, 68.), Lőrincz B. - Kószás (Török, 46.). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Varga Sz. (42., 54.), illetve Bencze Sz. (11.)

Egy magabiztos hazai siker után – vasárnap 7-0-ra nyert Gombos Zsolt csapata a Mór ellen – jóval keményebb ellenfél ígérkezett a kanizsaiak számára. A nyolcadik Bicske próbált letámadni, de aztán egy bal oldali bedobás után Bencze Szilárd szerzett már korán vezetést fejjel a Kanizsának. A Bicske aztán lőtt egy kapufát is, majd a szünet előtt aludt el egy bedobásnál a kanizsai csapat, amit kihasznált a házigazda. Fordulás után aztán a hazaiaknál ismét Varga Szabolcs villant, aki szöglet után szépségdíjas kapáslövéssel immár vezetést szerzett együttesének. Támadott a zalai csapat az egyenlítésért, volt is helyzet, de kimaradt. Idővel mezőnyfölénybe került a dél-zalai együttes, el is jutott az ellenfél tizenhatosáig, de masszívan zárt a bicskei védelem. Sőt, két kontra végén Borsi védett kétszer is nagyot. Az utolsó percekben szögleteket végezhetett el a Nagykanizsa, de nem sikerült megtalálni az utat a kapuba, így kanizsai vereség lett a vége és egy nyolcmeccses veretlenségi széria ért véget. Gombos Zsolt együttese így is maradt a 3. helyen és nem közelített felé a Puskás FC II. amely kikapott az éllovas Tatabányától.

Gombos Zsolt: "Megérdemelt a hazaiak győzelme. Ma kicsit enerváltabbak voltunk a kelleténél, meddő volt a játékunk. Gratulálok az ellenfélnek."



Gyirmót FC II.- Technoroll Teskánd 4-1 (2-0)

Gyirmót, ALCUFER Stadion, 50 néző. Jv.: Kovács T.

Technoroll Teskánd: Pergel D. - Bekő, Bedő (Horváth J., 30.), Vert, Kovács Z. (Péterfi, 60.) - Szinay, Nagy R., Sipőcz, Szabó M. (Szökrönyös Z., 71.) - Bontó, Kiss Á. Vezetőedző: Pergel A.

Gólszerzők: Ominger (29.), Kicsun (35., 60.), Szatmári (84.), illetve Szinay (86.)

A Teskánd bizakodhatott, hiszen a Gyirmót FC II. sem volt jó passzban, de kimaradtak a zalai helyzetek az elején, a házigazda pedig előnyhöz jutott. Utána már a hazaiak akarata érvényesült és megérdemelten nyert.

Pergel Attila: "Csak ismételni tudom magam, nincs önbizalmunk, így nem lőjük be a helyzeteket, majd amikor hibázunk, ahogy az első kapott gólnál, utána összeesünk. Ezt követően már jobb volt az ellenfél és jobban is akarta a győzelmet."

A 34. forduló további eredményei:

Kelen SC-Komárom 0-1, Balatonfüred-III. Kerület 1-1, Kaposvár-Csorna 2-1, Fehérvár FC II.-Zsámbék 2-1, Tatabánya-Piuskás FC II. 1-0, Érd-ETO Akadémia 0-1. A Veszprém-Mór találkozón május 3-án rendezik.