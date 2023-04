Pénteken az egerszegi Városi Sportcentrumban 15 órakor kezdődik a nyílt bajnokság. A viadalra bárki nevezhet, így érkeznek résztvevők a fővárosból is, de zömében most is a térség klubjai képviseltetik magukat nagyobb létszámmal. A viadalon a sprint- és a középtávok mellett a dobó- és az ugrószakág képviselői is versenyzési lehetőséghez jutnak. De lesznek váltószámok is, hiszen valamennyi klub készül a szakág országos bajnokságra. Az érintetteknek az Euro Geo Kupa éles versenykörülményei kiváló lehetőséget nyújtanak a formába hozásra.