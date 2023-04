Kecskemét- ZTE FC 3-0 (2-0)

Kecskemét, 2800 néző. Jv.: Csonka (Buzás, Csatári).

Kecskemét: Varga B. - Szabó A., Vágó, Belényesi - Nagy K. (Katona M., 76.), Banó-Szabó (Májer, 76.), Szuhodovszki, Nikitscher (Meskhi, 86.), Zeke (Grünvald, 86.) - Horváth K. (Katona B., 62.), Tóth B. Vezetőedző: Szabó István.

ZTE FC: Demjén - Huszti (Lesjak, 59.), Mocsi (Grezda, 73.), Kálnoki-Kis, Csóka - Szendrei, Tajti (Mim, 59.) - Meshack, Szalay (Németh, 46.), Gergényi - Ikoba (Klausz, 46.). Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Sárga lap: Mocsi (51.), Csóka (65.), Szendrei (78.).

Gólszerzők: Horváth K. (19.), Szabó A. (24.), Tóth B. (71.)

A tabellán elfoglalt helyezések alapján egyértelműen a Kecskemét számított a találkozó esélyesének, és nem is csak ez miatt, hanem az elmúlt hetek formáját tekintve is. A KTE a legutóbbi öt mérkőzéséből négyet megnyert, ugyanakkor a ZTE FC egy győzelmet könyvelt el ugyanezen szakaszban az egyetlen döntetlenje és a három veresége mellett.

Horváth Krisztofer, a Kecskemét támadója próbál leválni a fehérben látható Szendrei Norbertről

Fotós: MTI/Bús Csaba

A ZTE FC viszont nem kikapni érkezett Kecskemétre, csakhogy... Más a szándék és más a valóság. A házigazda nagy lendülettel kezdett, szögleteket lőtt, de aztán az egerszegiek bátrabbak lettek és kiegyenlítetté tették a meccs menetét. Már-már némi mezőnyfölény is kezdett volna kialakulni, amikor - ki más - Horváth Krisztofer villant. A 19. percben előtt Tajtit csapta be, de beadása vissza került hozzá, akit igazából senki nem támadott az ötös bal oldali sarkánál, ő pedig köszönte szépen, a kapu jobb oldalába lőtt, 1-0. A ZTE FC saját nevelésű játékosa pimasz találatot szerzett, de ez az, amit ő tud, amit nagyon nem lehet tanítani... A kapott gól után teljesen elvesztette a fonalat az egerszegi együttes és szinte várható volt, mikor jön az újabb hazai találat. A 24. percben bal oldali szöglet után a rövidre érkező Szabó Alex megelőzte a védőket és a kapuba fejelt, 2-0. A házigazda akarata érvényesült minden tekintetben, a ZTE pedig gyakorlatilag a kapura teljesen veszélytelen futballt mutatott be, hiába volt nála valamivel többet a labda.

Kettős cserével próbálta frissíteni csapatát Ricardo Moniz, hátha a második félidőre eredményesebbé válik a játékuk, hiszen most már gólok kellettek volna ahhoz, hogy egyáltalán remény legyen a pontszerzésre. Túl nagy változás nem következett be az egerszegiek játékában, de jó tíz perc után már érezhetőbb lett, hogy aktívabb lett a ZTE. Az 59. percben majdnem meglett ennek az eredménye, de Németh beadását a ziccerben érkező Klausz nem találta el jól, így odalett a helyzet. Ricardo Moniz cserékkel próbálta felrázni együttesét, a Kecskemét pedig mintha kényelmesebb futballra váltott volna. Azonban csak a látszat lehetet ez, hiszen voltak veszélyes ellentámadásai a KTE-nek, a 71. percben pedig le is zárta a meccset. Könnyedén játszották a labdát a hazaiak a védelem mögé, Nagy K. pedig jobbról közepre passzolt, Tóth Barna pedig az egerszegiek védők tekintetétől kísérve közelről passzolt a kapuba, 3-0. Csak az volt a kérdés, hogy lesz-e még gól, akár az egyik, akár a másik oldalon, ugyanis a három pont sorsa eldőlt. Most lehetett talán először látni a zalaiak játékosain, mintha az önbizalmuk is megcsappant volna, noha a hajrában többet támadott a ZTE, de igazából erőtlen próbálkozások voltak ezek.

A szezon egyik leggyengébb játékát mutatták a kék-fehérek, s kár lenne szépíteni, esélyük sem volt a pontszerzésre. A Kecskemét éppen ellenkezőleg, esélyesként hozta a kötelezőt megérdemelten.