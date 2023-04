Erre volt jó példa a szerda esti, hosszabbítás után véget ért és 117-112-es ZTE-sikert hozó találkozó. Az eredmény mutatja, hogy komoly „dobópárbaj” zajlott közben, de ezúttal szó sem vbolt arról, hogy a csapatok nem nagyon figyeltek a védekezésre. Mindkét csapat remek hárompontos-mutatót ért el, és tulajdonképpen ez a meccs a távoli dobásokról szólt. Azokkal épített ki magának viszonylag stabil előnyt a ZTE KK (vezetett már 16 ponttal is), és ezekkel a távoli kosarakkal jött vissza a meccsbe a Sopron, amely szintén a hármasokkal tudta a végsőkig életben tartani a reményét az idegenbeli bravúrra.

Ami végül nem jött össze a Sopronnak, mert az egerszegieknél volt két igazán nyerő ember Mitchell Smith és Liam O’Reilly személyében. Azért őket emeljük ki, mert ugyan a mérkőzés egyes szakaszaiban mások is sokat segítettek csapatuknak, de a végén, a sorsdöntő pillanatokban a két amerikai megmozdulásai jelentették azt az előnyt, amivel 1-0-ra vezet a párharcban a Zalakerámia ZTE KK. A Sopron viszont nagyot harcolt, és láthattuk, hogy a másik oldalon is megvannak ezek a nyerő típusú kosarasok (Joseph, Barnett). Így kell nézni majd a folytatásra. Azt mondják, a playoff-ban mindig a negyedik és az ötödik csatája a legkiélezettebb párharc, s ezt előrevetítve, most már nem lenne nagy meglepetés, ha ez a negyeddöntő egészen az ötödik összecsapásig tartana.

Sok múlik majd azon, hogy az első találkozó kit, mire „ébresztett rá”. Mondjuk, hazai oldalon esetleg benne lehetett a fejekben, hogy a Sopron fáradt lesz, hiszen kupadöntőt vívott és ahogy Kosztasz Flevarakisz vezetőedző is elmondta, ez volt tíz napon belül az ötödik meccsük. Soproni oldalról meg úgy tűnhetett, hogy a kupaezüst után ez a szezon már így is szépen zárul. Ahogy elnéztük, a Sopron már elhiszi, hogy lehet még keresnivalója a bajnokságban is...

Szombaton 19 órától Sopronban a második találkozón kiderül, milyen irányt vesz ez a csata. Az első meccs után nehéz lenne jósolni, hiszen ugyanannyi esély van arra, hogy 2-0-ra alakul, vagy 1-1-re módosul a párharc állása.

A másik három negyeddöntős mérkőzésen szintén hazai siker született, így nem borult a papírforma: a Falco KC 87-67-re nyert a DEAC ellen, a Szolnok 89-76-ra múlta felül a Körmendet, míg az Alba Fehérvár 89-82-es sikert könyvelt el a Kecskeméttel szemben.