Újpest FC-ZTE FC 3-2 (1-0)

Szusza Ferenc Stadion, 3338 néző. Jv.: Káprály (Vígh-Tarsonyi, Szalai).

Újpest FC: Nikolic - Pauljevic, Antzoulas, Hall, Kastrati (mack, 89.) - Onovo, Boumal (Diaby, 89.), Varga B., Csoboth - Croizet (Mörschel, 63.), Mudrinski (Goure, 23.). Vezetőedző: Nebojsa Vignjevic.

ZTE FC: Demjén: Lesjak (Huszti, 86.), Mocsi, Safranov (Szendrei, 46.), Csóka - Tajti, Kovács B. (Németh D., 86.) - Meshack, Szalay (Klausz, 59.), Gergényi - Ikoba. Vezetőedző: Ricardo Moniz.

Gólszerzők: Csoboth (29., 47., 75), illetve (Antzoulas 62. - öngól), Meshack (66.).

A ZTE FC együttesénél érthető, hogy feldobódottabb lett a hangulat az FTC legyőzését követően és ezzel az emlékkel vonult a szünetre Ricardo Moniz együttese. Ami a házigazda Újpestet illeti, náluk azért feszültebb lehetett a hangulat, hiszen a csapat egy nagy vereségbe szaladt vele a Puskás FC ellen (5-1), és nem tudott távolodni a veszélyes zónától. Milos Kruscic edzőt elküldték, érkezett Nebojsa Vignjevic, afféle "megváltóként". A tapasztalt szakvezető korábban hét éven át (2013-2020) volt már vezetőedzője az Újpestnek, s benne látják azt a személyt, aki majd kezeli a válságot. A ZTE FC a maga dolgával igyekezett foglalkozni. Mocsi, Szendrei és Gergényi letöltötte sárga lapos eltiltását, velük tehát kiegészülhetett a keret, Bedi és Sankovic viszont továbbra is hiányzott. Az nem hatott meglepetésként, hogy az új edző belenyúlt az Újpest csapatába és már a 7. percben csaknem változtatnia kellett a taktikán, feltéve, ha Lesjak közelről betalál az Újpestnek... Nikolic védte a közeli próbálkozást, majd a 11. percben ennél is tisztább és nagyobb helyzetet hagyott ki a házigazda. Mudrinski gyakorlatilag az ötösről nem találta el a a ZTE kapuját. nem csak a két helyzet okán, de azt kellett megállapítani, hogy teljesen kiegyenlített volt a találkozó, ekkor még megjósolhatatlan végkimenetellel. Az egerszegi támadások ugyan eljutottak az újpesti tizenhatoson belülre, de a labda általában a sűrűjébe érkezett, onnan meg nehéz volt kapura lőni. A 29. percben aztán megszerezte a vezetést az Újpest, amikor egy középről induló támadásnál Safronov nem tudott tisztázni, Goure pedig jobbról azonnal centerezett, ahol érkezett Csoboth és 5 méterről nem hibázott, 1-0. Aztán nem sokkal később már kettővel vezethetett volna, de... Hosszas vizsgálat után büntetőt ítélt meg a játékvezető a házigazda javára. Boumal lövését Demjén megfogta, de Káprály Mihályék megismételtették a 11-est, mivel Demjén lába elhagyta a gólvonalat a lövés pillanatában. Boumal újra próbálkozhatott, de jócskán mellé lőtt... Kulcspillanat volt ez, hiszen ha kettővel vezet a házigazda, az már komoly előnyt jelentett volna, így viszont minden nyílt maradt az összkép alapján is.

Fordulás után viszont gyorsan meglett az a bizonyos kétgólos előny. Egerszegi szöglet után Nikolic kapus azonnal, későből indította a bal oldalon Csoboth Kevint, aki egyértelműen megverte Kovácsot futásban és éles szögből, 7 méterről, a kiinduló Demjén lábai között gurított a kapuba, 2-0. Csoboth duplázott, és úgy tűnt, hogy az ő semlegesítése nagy gondot okoz a ZTE-nek, hiszen a tizenegyest is ő harcolta ki. Itt már kellően magabiztos lehetett az Újpest, a ZTE FC pedig próbált javítani helyzetén. Az 57. percben például Ikoba lövésénél kellett nagyot védenie Nikolicnak, és jött az egerszegi feltámadás.

A 62. percben Klausz fejesét ütötte ki Nikolic, a kipattanót Ikoba fejelte meg, a labda Antzoulas testéről vándorolt a kapuba, 2-1. Négy perccel később Meshack indult be, megkerülte őrzőjét, csinált egy cselt befele, mint két hete azt FZC ellen és ballal, 14 Méterről a kapuba bombázott, 2-2. Visszajött a meccsbe a ZTE FC és mélységi, hosszú labdákkal próbált további ellentámadásokat vezetni, aztán jött a hidegzuhany. A 75. percben Csoboth kapott labdát, a kapujából kiinduló Demjén tisztázhatott lábbal, övé volt a pozíció, de eltalálta ellenfelét, így a labda a tizenhatos vonalától indulva az üres kapuban kötött ki, 3-2. Az újpesti játékos mesterhármast ért el, de ehhez Demjén nagy hibája is kellett. A ZTE FC-nek megint futnia kellett az eredmény után, és a kérdés az volt, hogy van-e még a játékában legalább egy gól, ami a pontszerzéshez kellene. De, nem volt. Hiába cserélt a hajrában Ricardo Moniz, nem jött már olyan lendület a ZTE játékába, s noha Ikoba a 94. percben még jól érkezett, de fölé lőtt.

Ez lett az utolsó momentum a találkozón, a ZTE FC kis szerencsével pontot szerezhetett volna, ugyanakkor nem tudta kiszűrni játékából az egyéni hibákat és végül ezek döntöttek.