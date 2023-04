Flexibil-Top Zalakomár–Semjénháza 0–1 (0–0)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Iványi G.

Zalakomár: Tóth-Pajor – Fenyvesi, Tinó (Horváth T.), Szőke, Mutter, Horváth J. (Takács D.), Madarász Z. (Horváth M.), Madarász F., Nagy M., Mészáros (Molnár R.), Madarász Sz. Edző: Mutter Attila.

Semjénháza: Szakmeiszter – Novák (Kozári), Horváth P., Domján, Schuller, Csongár (Bagó Be.), Szalai, Kapuvári, Bagó Bá. (Dobri), Pápai, Bakos (Körösi). Edző: Kovács Imre.

Küzdelmes mérkőzést játszott egymással a két csapat, a vendégek birtokolták többet a labdát, a hazaiak kontrákra rendezkedtek be. Említésre méltó esemény a második félidő közepén egy semjénházi átlövés utáni kapufa, majd a találkozó utolsó percében egy hazai kapu előtti kavarodásból szerzett vendéggól volt. Kevés helyzetet hozó, döntetlenszagú mérkőzésen a Semjénháza elvitte Zalakomárból a három pontot.

Gólszerző: Horváth P.

Jók: a teljes hazai, ill. az egész vendégcsapat.

U19: Zalakomár–Semjénháza 3–3.

Magnetic Andráshida TE–Hévíz 2–2 (0–0)

Zalaegerszeg, 100 néző. Jv.: Lakics P.

Andráshida TE: Tóth B. – Farkas F., Péhl, Doszpoth, Kaprinai, Szabó P. (Belső), Kovács M. (Gortka D.), Kotsis L., Kovács L. (Sabján), Kocsis M., Benczik (Gortka G.). Edző: Keszei Péter.

Hévíz: Dénes – Filó (Ötvös), Buza, Tóth I., Hetesi, Kustán, Nagy D., Fehér, Meidl, Karakai, Sebestyén (Baki). Edző: Damina László.

Az első játékrész jobbára mezőnyjátékkal telt, a csapatok taktikusan próbáltak egymáson fogást keresni. Aztán a folytatásban felpörögtek az események, hiszen a vendég Hévíz kétszer is vezetést szerzett, a fiatal hazai csapat azonban nem ingott meg, és mindkétszer sikerült egalizálnia az eredményt. Összességében kiegyenlített játékot hozó mérkőzésen igazságos döntetlen született.

Gólszerzők: Kotsis L., Kovács L., ill. Filó, Tóth I.

Jók: Szabó P., Kaprinai, Kovács L., Kotsis, ill. senki.

Szepetnek SE–Tarr Andráshida SC 2-1 (1-0)

Szepetnek, 120 néző. Jv.: Varga P.

Szepetnek: Szekeres P. - Pál Mi., Szabó II Be., Rákhely, Baksai (Déri), Csavari, Dömötörfy (Fadgyas), Bános (Bogdán D.), Nagy T., Orsós R. (Koller G.), Dömötör (Farkas R.). Edző: Németh István.

Andráshida SC: Paksy – Czotter, Simon P. (Fábián B.), Szabó I Be., Németh R., Lutter (Fekete), Szabó Ba. (Csiszár), Pataky, Ábrahám (Sipos), Orbán E. (Szőke M.), Fülöp S. Edző: Dobos Sándor.

A hazai csapat az első három tavaszi körben úgymond letudta a három dobogós együttest, s fejben bizonyára úgy voltak vele a játékosok, innentől tényleg neki kell veselkedni a pontok gyűjtésének. A Szepetnek SE ezt meg is tette egy gyakorlatilag teljes mértékben kézben tartott találkozón – például a centerként ezúttal remekül működő Dömötör Csaba két góljával. Az ASC szépítő találata még egy mozgalmas záró húsz percet is jelenthetett volna, de a szepetnekiek nem engedték ki kezükből a három pontot.

Gólszerzők: Dömötör Cs. (2), ill. Fülöp S.

Jók: Dömötör (a mezőny legjobbja), Rákhely, Dömötörfy, Csavari, ill. Ábrahám, Orbán E., Pataky, Simon, Fekete.

Kiállítva: Czotter (83.), Németh R. (91., mindketten ASC)

Szalai-Edelholz Zalalövő–Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák 1–1 (1–1)

Zalalövő, 100 néző. Jv.: Siket L.

Zalalövő: Szemes – Gyenese, Agg (Horváth D.), Horváth T. (Radics), Bekes, Kellner, Elek (Csáki), Bita (Bakó), Cseresnyés (Végh), Őr (Boncz), Földvári. Edző: Ostrom János.

Kiskanizsa: Szőke R. – Petánovics, Fülöp, Völgyi, László (Kovács D.), Kiss J., Ötvös, Pesti (Dara), Bilák (Baranyi), Szőke Á., Füzesi. Játékos-edző: László Roland.

Jó iramban kezdődött a találkozó, hamar vezetést szerzett a hazai csapat. Bita jobbról középre adott és a hosszú oldalon érkező Agg a hálóba lőtt. Nem sokkal később egyenlített a Sáska, egy kavarodás után Szőke Ádám talált a hazai kapuba. A második félidőben megpróbálta kicsikarni a győzelmet a ZTK, de a lelkesen és helyenként keményen védekező látogatók megérdemelten vitték el az egyik pontot.

Gólszerzők: Agg, ill. Szőke Á.

Jók: Gyenese, Bekes, Őr, ill. az egész csapat.

U19: Zalalövő–Kiskanizsa 4–0.

Police-Ola–Csesztreg 0–6 (0–4)

Zalaegerszeg, 150 néző. Jv.: Kiss N.

Police-Ola: Varga A. – Igazi, Darabos (Hajas), Lukács (Mikó), Kiss B., Tóth D., Cseke, Makovecz, Berkovics (Németh K.), Langer, Szekeres (Csiszár). Edző: Konrád Péter.

Csesztreg: Kiss Be. (Vörös) – Póczak, Szabó B., Horváth R., Kiss Ba. (Magai), Őri Cs., Nagy N. (Biharvári), Kiss Bá., Őri M. (Szilágyi), Elek (Lovrencsics), Németh D. (Fülöp). Edző: Tamás Tamás.

A bajnokaspiráns Csesztreg kulturált, dinamikus játékkal teljesen megérdemelten győzött. A nagy gólkülönbség ellenére a hazai csapatot is dicséret illeti, főleg az első játékrészben mutatott kombinatív játéka miatt.

Gólszerzők: Nagy N. (3, kettőt 11-esből), Őri Cs. (2), Biharvári.

Jók: Igazi, Cseke, Szekeres, ill. az egész csapat.

U19: Police-Ola–Csesztreg 4–1.

Lenti TE–Zalaszentgrót 0–4 (0–3)