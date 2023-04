Közép-csoport

Nagylengyel–Göcsej Németfalu 5–2 (3–1)

Nagylengyel. Jv.: Miszori L.

Nagylengyel: Rabi – Babati (Lévai R.), Király (Horváth R.), Vinkó, Déri, Szalai, Csiszár, Halász P. (Halász Á.), Izsán (Lévai J.), Illés, Csöndes (Vörös). Edző: Izsán Tamás.

Németfalu: Reizer – Töröcsik, Kovács D., Zsédely, Fehér, Cseke, Kovács M., Farkas L., Domján, Kondor (Csóbor), Vass. Edző: Vass Krisztián.

Gólszerzők: Izsán (2), Halász P. (2), Déri, ill. Fehér, Zsédely.

Jók: az egész csapat, ill. Reizer, Töröcsik, Fehér, Kovács M.

Bocfölde–Csonkahegyhát 8–1 (2–1)

Bocfölde. Jv.: Kiss N.

Bocfölde: Nagy D. – Zubor (Kiss Zs.), Szujker, Vizsy, Illés, Ruzsics, Palkovics (Balogh M.), László, Koczpek, Herczeg (Knapp), Bognár. Edző: Vizsy Pál.

Csonkahegyhát: Gyenese – Gyöngyössy (Darabos), Zsiga (Simon), Pataki, Ábrahám, Zsiborás, Németh D., Bicsák, Farkas T., Terbe, Szabó Cs.

Gólszerzők: Illés (2), Vizsy (2), Bognár, Ruzsics, Szujker, Zubor, ill. Pataki.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Becsvölgye–Haladás Pacsa 2–2 (2–1)

Becsvölgye. Jv.: Tarsoly J.

Becsvölgye: Németh P. – Doszpot, Héder, Németh G. (Horváth Á.), Paál, Gerencsér, Srágli, Németh M., Tóth P., Karakai (Tóth B.), Draskovics. Edző: Geráth Dániel.

Pacsa: Magyar L. – Bereczki G., Farkas P., Horváth A. (Bereczki Z.), Zsohár, Zsoldos, Godina, Varga A., Csóka, Szommer, Németh P. Edző: Nagy Gábor.

Gólszerzők: Tóth P., Srágli, ill. Zsohár, Horváth A.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Pölöske–Söjtör-Ablak 2–7 (0–5)

Pölöske. Jv.: Ruzsics M.

Pölöske: Srancz – Szűcs Zs., Katona, Szárnyasi, Léránt, Böröcz, Pusztai, Bogdán (Sabján), Szücs F., Hári, Megyesi.

Söjtör: Hári B. – Soós (Horváth S.), Tóth Sz., Horváth L. (Könyves), Tuboly, Hengerics, Hári F., Márkus, Dávid, Szakmeiszter, Diósy (Kovács M.). Edző: Horváth László.

Gólszerzők: Szárnyasi, Szűcs Zs., ill. Soós (3), Dávid (2), Horváth S., Hári F.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Olajmunkás Gellénháza–Hahót 1–0 (0–0)

Gellénháza. Jv.: Balázs Zs.

Gellénháza: Banitz – Farkas A., Farkas M. (Németh D.), Kiss G., Hrotkó, Csilits, Benkő (Darabos), Bödőcs, Dávid, Stummer, Németh K. Edző: Kustán Sándor.

Hahót: Nagy M. (Nagy Sz.) – Nagy Z., Németh Á., Nátrán, Horváth Sz., Déri M., Déri E., Budai, Rudics, Soós, Orsos. Edző: Kiss Ferenc.

Gólszerző: Hrotkó.

Jók: az egész csapat, ill. Nátrán, Déri E.

Kiállítva: Rudics (23., Hahót).

Zalaware-Botfa II–Zalatárnok 1–2 (1–2)

Zalatárnok. Jv.: Tóth A.

Botfa II: Mátay – Csabai, Kultsár, Hajba, Pers, Tóthi (Balogh B.), Kosaras, Koczfán (Neuhold), Czenner, Horváth G., Zámodics. Edző: Mátay Attila.

Zalatárnok: Máté – Szalai, Kellermann, Péter, Kocsis A., Németh Sz. (Kanta), Jakab (Somogyi), Rituper J., Rituper P., Dóczi, Pető (Kocsis B.). Edző: Somogyi Zsolt.

Gólszerzők: Horváth G., ill. Jakab, Neuhold (öngól).

Jók: a teljes hazai, ill. az egész vendégcsapat.

Nyugati-csoport

Szentgyörgyvölgy–Pórszombat 0–4 (0–0)

Szentgyörgyvölgy. Jv.: Lebár D.

Szentgyörgyvölgy: Németh R. – Szép, Vajmi, Cseke Lengyel, Kircsi, Németh I. (Söre), Kasza, Pethő, Gaál, Cservák (Bakos), Kovács M. Edzők: Mátesz Lajos, Szép Zoltán.

Pórszombat: Kőrösi – Szabó N., Lapat, Nierer, Tóth Z., Horváth N., Kovács G. (Kovács T.), Kovács II P. (Bécs), Kovács A., Csóbor (Dénes), Kovács I P. Edző: Göncz Gyula.

Gólszerzők: Csóbor, Kovács T., Kovács I P., Nierer.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Páka–Lovászi Bányász 10–1 (9–1)

Páka. Jv.: Polgár K.

Páka: Balogh B. – Hencz, Lukács M., Szabó R. (Molnár M.), Szabó D., Varga B., Wünsch (Kerese D.), Varga Zs. (Harsányi), Orsós, Lukács T., Bakon. Játékos-edző: Szabó Dániel.

Lovászi: Tóth Cs. – Fórizs, Máté, Kreitner, Takács, Nagy S., András, Bogdán, Kovács B., Csesztregi. Edző: Markotán Norbert.

Gólszerzők: Szabó D. (4), Lukács M. (4), Hencz, Varga B., ill. Csesztregi.

Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Szilvágy–Tormafölde 1–2 (1–0)

Szilvágy. Jv.: Kondákor M.

Szilvágy: Dóra – Salamon, Pásztor, Németh J., Ihász (Köbli), Simon, Tóth Cs., Komáromi, Boros, Czigány, Balogh Á. Edző: Lelkes Sándor.

Tormafölde: Süle Ba. – Kovács M., Kókai (Fehér I.), Pilhoffer, Dunai, Kondákor Sz., Varga D., Fehér D., Kondákor B., Süle Be., Polgár. Edző: Román Péter.

Gólszerzők: Boros, ill. Süle Be. (2).

Jók: Dóra, Salamon, ill. Kondákor Sz., Polgár, Fehér D., Süle Be.

Kiállítva: Boros (61., Szilvágy).

Bárszentmihályfa–Rédics 3–5 (1–2)

Bárszentmihályfa. Jv.: Földszin A.

Bárszentmihályfa: Sabján – Kiss T., Doma T., Sebestyén, Kovács D., Kovács L., Páli, Lapat, Doma B. (Fekete), Zabó (Bertalan), Kancsal (Ábrahám). Edző: Kiss Tamás.

Rédics: Dervalics – Tüske, Ritlop, Igazi, Kiss G., Gaál, Holl, Pongrácz, Antal, Csiszár, Pörzse. Edző: Március László.

Gólszerzők: Kovács D. (2), Páli, ill. Gaál (3), Ritlop, Pörzse.

Jók: Sabján és az egész csapat, ill. Gaál és mindenki.

Zalabaksa–Szécsisziget 2–3 (0–2)

Zalabaksa. Jv.: Vörös L.

Zalabaksa: Horváth G. – Horváth L., Horváth Á., Agg, Boros, Zabó (Kovács Á.), Horváth J. (Németh M.), Kámán (Bazsika), Császár, Soós, Farkas M. Edző: Bazsika Ferenc.

Szécsisziget: Borsos – Szabó K. (Horváth Cs.), Porédos M., Gazdag, Kománovics, Szatmári (Porédos P.), Németh L. (Póka), Joós, Bekk, Kovács R. (Pörzse), Horváth Sz. Edző: Horváth Szabolcs.

Gólszerzők: Soós, Horváth L., ill. Gazdag, Kovács R., Horváth Sz.

Jók: Horváth G., Horváth L., ill. az egész csapat.