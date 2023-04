Sopron -Zalakerámia ZTE KK 84-89 (22-16, 21-26, 23-22, 18-25)

Sopron, 1800 néző. Jv.: Kapitány, Farkas, Balog Gy.

Sopron: Joseph 9/3, Jones 9, Barnett 8, Valerio-Bodon 7/3, Durham 21. Csere: Molnár 12, White 7/3, Supola 3/3, Takács 6/6, Sitku 2. Vezetőedző: Kosztasz Flevarakisz.

ZTE KK: Trice 19/15, O'Reilly 19/9, Keller I. 4, Csuti 4, Smith 11/3. Csere: Polster 5/3, Ostojic 16/3, Zsíros, Rakicevic 11, Németh Á. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Az előzmények ismertek, hiszen szerdán hosszabbítás után a ZTE KK 117-112-re győzött a Sopron ellen, de nem sokon múlt, hogy a hűség városának csapata elvegye az egerszegiektől a pályaelőnyt. Ez megmaradt a zalaiaknál, akik szerették volna egy idegenbeli bravúrral még közelebb hozni a továbbjutásukat. Az alapszakaszban mindkét egymás elleni mérkőzésüket a ZTE KK nyerte, de ez szombaton nem számított.

Csak az, hogy ki nyer!

Olyan ellenfél várt Sebastjan Krasovec csapatára, amely minden erejével a visszavágásra összpontosított. Nos, szépen megteltek a lelátók a soproni kosárlabda szombat esti felvonására, hiszen előtte a női bajnokság döntőjének első összecsapását rendezték meg a Novomatic Arénában, ahol a Sopron Basket magabiztosan győzött a Győr ellen. De lesz-e dupla soproni ünnep? Százötven egerszegi torokból szólt a "Hajrá, Zete!", hiszen ennyi zalai drukker kapott és váltott belépőt a szombati összecsapásra. A ZTE KK szokatlan ötössel kezdett: a fiatal Csuti Kornél és Keller Iván is ott volt a pályán a feldobáskor. Remek hangulatban indult a mérkőzés, amin kezdetben vezetett a ZTE KK, de aztán jöttek a hazai hármasok (16-10). A hazai előny megmaradt, nagyjából 4-8 pont között, hogy aztán a második negyedben egy 7-0-s sorozat végén Smith kosara újra egerszegi előnyt mutasson (29-30). Szoros meccs volt, egyelőre tartalékolt mindkét fél a faultokkal, de szó sem volt unalmas találkozóról. Sőt, kifejezetten pörgős játékot láthattunk. Szinte minden támadás kosárral fejeződött be, mintha csak arra készült volna mindkét csapat, hogy ez legyen a forgatókönyv, hogy aztán a legvégén majd döntsenek. Zalai oldalon Trice négyből négy triplát dobott (39-42), de nem sikerült megtartani az előnyt a szünetig (43-42).

Hasonló mederben folytatódott a második félidő, hiszen egyik csapat sem tudott elszakadni a másiktól. A "holtpontról" aztán a ZTE kezdett továbblépni, amikor a 27. percben 56-64-re lépett el egy O'Reilly-hármassal, de kimaradt lehetőségek után két perc alatt egy 10-0-s rohanással már a Sopron vezetett (66-64). Ez lett a harmadik negyed vége is, gyakorlatilag kezdődött minden elölről. Takács Norbert szerzett egy gyors hármast (69-64), amire Smith válaszolt távolról, de továbbra sem tudtak dönteni a csapatok. Az is dobott hármast, aki nem szokott (Ostojic), szóval, nem volt unalmas a játék. Hat perccel a zárás előtt aztán 78-72-re lépett el a Sopron, de ez a mérkőzés nem az volt, amin ez bármiről is döntött volna. O'Reilly egyenlített (78-78), aztán ugyanő két perccel a vége előtt bevágott egy hármast (81-85). Ezen a mérkőzésen viszont még bármi megtörténhetett, a kérdés az volt, hogy melyik "hullám" következik. Rakicevic fél perccel vége előtt bedobta azt a kosarat (84-89), amivel a Zalakerámia ZTE KK végleg ennek a hullámnak a tetején maradt és megnyerte ezt a végig kiélezett és izgalmas a mérkőzést.

Amivel a ZTE KK már 2-0-ra vezet a három győzelemig tartó párharcban. A harmadik felvonást kedden Zalaegerszegen rendezik.