Tatabánya–ZTE FC II. 1-0 (1-0)

Tatabánya. Jv.: Gál.

ZTE II.: Németh E. –Jóna (Balabás, 64.), Sebestyén, Dóczi, Király, Bedővári, Varga L., Bedő R. (Mulasics, 82.), Csóka Do., Kryvotsiuk (Dobos, 46.), Kámi (82.). Edző: Koller Zoltán.

Gólszerző: Letenyei (40.).

Nem feltartott kézzel érkezett az éllovas otthonába a zalai együttes, mely végig szervezetten futballozott. A délelőtt 11 órás kezdés miatt a zetések reggel 5 óra előtt keltek és 6-kor indultak a helyszínre, de ez sem látszott meg a teljesítményükön, fél óra után egy hosszú ápolás miatti tízperces emberhátrányos időszakot is hazai helyzet nélkül sikerült átvészelniük. Aztán jött a találkozó egyetlen gólja, amit sokak szerint lesállás előzött meg. A ZTE fordulás után is stabil maradt: az ellenfél sokat birtokolta a labdát, de helyzete alig akadt. A vendégek egy 11-esgyanús szituációt is számon kérnek a játékvezetőn.

Koller Zoltán: „Gratulálok a csapatnak, mert ezen a találkozón egyáltalán nem érdemeltünk vereséget. Ilyenkor sajnáljuk, hogy az NB III-ban nincs videóbíró...”