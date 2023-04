-Ahogy halljuk, igencsak nagy az öröm odabent...

-Hát hogyne, hiszen a miénk egy nagyon fiatal csapat és nagy szó mindannyiunk életében, hogy eljutottunk a Magyar Kupa döntőjébe. S ha már ott leszünk, az biztos, hogy megpróbáljuk megnyerni!

-Ami Szendrei Norbert számára nem is lenne annyira ismeretlen érzés, hiszen kétszer, a Bp. Honvéd játékosaként volt már döntős, ugye?

- Így van. A koronavírus-járvány kitörése évében, kétezerhúszban megnyertük a kupát a Puskás Arénában, az azt megelőző évben viszont hiába jutottunk be a fináléba, kikaptunk a Videotontól. Most a ZTE csapatával készülhetek visszatérni a Puskás Arénába, és szerintem ez egy komoly üzenet részünkről, hogy a Puskás FC-t kivertük, a finálébeli ellenfélnek is.

-Árulja el, készültek már a büntetőkre?

-A csapat nevében ezt nem jelenthetem ki, de én bevallom, úgy a 115. perctől arra gondoltam, hogy az első vagy a második büntetőt lövöm-e... Most azt mondom, hogy szerencsére nem lett szükség erre, hiszen a végén ott volt a gól és ezzel nyertünk is.

-A kupadöntő megvan, de a bajnokságban még kemény menet vár a csapatra, hiszen közel van a kieső zóna. Gondol erre is?

-Ez főleg a média és a szurkolók körében téma, én optimista vagyok és előrenézek. A téli szünetet követően valóban nem úgy alakultak a dolgaink, mint szerettük volna, de öt pontra vagyunk így is a tizenegyedik helyezéstől. Van hátra nyolc mérkőzés a bajnokságból, az a célunk, hogy minél több pontot szerezzünk.