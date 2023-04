Szolnoki Olaj KK–Zalakerámia-ZTE KK 89-88 (25-23, 23-16, 20-30, 21-19)

Tiszaligeti Sportcsarnok, 1000 néző. Jv.: Cziffra, Nagy V., Ádám.

Szolnok: Durham 6, Lukács 9/3, Williamson 10, Barnes 13/3, Subotic 14/3. Csere: Pongó 13/9, Révész 3, Gavin 18/9, Gilszki 3/3, Rudner. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

ZTE: Trice 11/6, O’Reilly 23/6, Keller 4, Smith 12/3, Csuti 1. Csere: Ostojic 19/3, Polster, Zsíros 2, Rakicevic 16/6. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Kiállítva: Zsíros (17.).

A szokatlan összeállításban kezdő ZTE-ben Smith már a 4. percben begyűjtötte 2. személyi hibáját, a vendégek viszont ettől függetlenül remekül kezdtek (5. p.: 11-13). Hazai időkérés, illetve az első cserék után rendezte sorait a papíron esélyesebb házigazda (8. p.: 20-16), a zalaiak azonban nem szakadtak le. A második negyed első kosarával Rakicevic egyenlített, majd Gavin triplájára Ostojic válaszolt tökéletes távolival – élvezetes volt a játék, melyben fej fej mellett haladtak a felek. Innen némileg váratlanul „dobbantottak” a hazaiak (13. p.: 34-28), Krasovec ki is kért egy időt. Mely után Smith visszatért a padról, majd 1 másodperccel később beütötte 3. faultját... Aztán egy triplával mutatta meg, milyen fontos lenne ő a pályán (36-31). A 15. percben Smith a hazai palánk alatt akasztott tengelyt Pongóval, ez volt a 4. hiba, a reklamáló zalai kispadra technikait fújtak a bírók, majd két támadással később O’Reilly is kapott egy ilyet. A Szolnok pedig élt a lehetőségekkel (16. p.: 43-31). Alig telt el egy perc, Zsíros második sportszerűtlen hibája miatt a kiállítás sorsára jutott, úgy látszott, nem tud megnyugodni a ZTE. Nem helyes, ha egy csapat túl sokat foglalkozik a játékvezetéssel, de elmondható: a bírók minden kétes szituációt a hazaiak javára döntöttek el (48-39).

Fordulás után egy másik Zete lépett pályára (25. p.: 50-56), a győzelmet talán már elkönyvelő hazaiak sokáig nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy az ellenfél csak a játékkal törődik (28. p.: 54-65). A vendégek feltámadása a maroknyi zalai tábort is rendkívül belelkesítette, de a játékrész hajrájában triplákkal „visszaegerészte” magát az Olaj (30. p.: 68-69). Szinte a nulláról kezdték tehát a záró tíz percet a csapatok, és ezért mindenképp kalapemelést érdemeltek a vendégek. Nőtt a feszültség és jöttek a hibák mindkét oldalon, a mérkőzés pedig haladt a kupához méltó, egylabdás végkifejlet irányába (36. p.: 79-77). Aztán nyílni kezdett az olló a hazaiak javára (38. p.: 84-77), ám a ZTE-nek volt válasza (39. p.: 86-84). Az utolsó fél percen belül egy-egy elképesztő labdaeladást produkált mindkét csapat, majd Ostojic két büntetővel egyenlíthetett volna, de csak egyszer talált be. A Szolnok végül nagy küzdelemben és megérdemelten nyert, de a második félidei játékra a ZTE KK is büszke lehet.

A négyes döntő a hétvégén következik Budapesten.