A továbbjutás kapujában áll a Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabdaegyüttese a negyeddöntőben, azonban ahhoz, hogy "be is lépjen" az elődöntő kapuján, újra le kell győznie a Sopron csapatát. A keddi, 18 órakor kezdődő egerszegi találkozóra nagyon készülnek a kék-fehérek és a szurkolók is, de továbbra is tisztában van vele mindenki, hogy a Sopron erős és veszélyes csapat, amit eddig is bizonyított.

Mindenki fehérbe! - ezúttal ezt kérik a drukkerektől, ami csak dobhat a hangulaton Fotó: Pezzetta Umberto

Ha az eddigieket vesszük alapul, akkor tulajdonképpen a papírformát mutatja az, hogy 2-0-ra a Zalakerámia ZTE KK vezet a párharcban. Az alapszakaszban mindkétszer legyőzte a Sopront, a negyedik helyen végzett, pályaelőnyt élvez és múlt szombaton a szezon során harmadszoros legyőzte a hűség városa csapatát. Ha valaki nem látta volna az első két összecsapást, ezekből a mondatokból akár következtethetne arra is, hogy eddig minden simán ment, pedig nem... Múlt szerdán Egerszegen, a nyitányon nem sokon múlt a soproni győzelem, hiszen hosszabbításban dőlt csak el a találkozó (117-112), majd szombaton úgyszintén egy körömrágós csata végén sikerült 89-84-re nyerni. A statisztika szerint mindkét csapat legnagyobb vezetése 8 pont volt, huszonöt alkalommal történt vezetésváltás, de a végén a ZTE KK már nem adta ki a kezéből a győzelmet. Mindkét mérkőzésnek megvoltak a legjobbjai, szombaton például D'Mitrik Trice volt az, aki remek meccset futott. Ahogy a többiek is - Smith 100 százalékos, Ostojic 86 százalékos pontossággal célzott az egész mérkőzésen... - , hiszen egy ember nem tud megnyerni egy csatát. Ami az aktualitásokat illeti, a ZTE KK csapatánál akadnak egészségügyi gondok, de Sebastian Krasovec vezetőedző elmondása szerint remélhetőleg kedden mindenki pályára lép. A kérdés az, hogy ismét meglepi-e egy új kezdőötössel a Sopront, ahogy tette szombaton, amikor Keller Iván és Csuti Kornél is ott volt a feldobásnál. A Sopronnak ez lesz az utolsó esélye, hogy folytatni tudja a párharcot. Ha kikap, vége. - A megszokott módon készülünk a következő mérkőzésre és mindannyian nyerni akarunk, vagyis kedden be szeretnénk fejezni ezt a sorozatot - nyilatkozta Sebastjan Krasovec a klub honlapjának. - Sopronban győztünk, de akadt néhány hibánk, amit ki akarunk javítani keddre, és persze arra is ügyelni kell, hogy ne kövessük el a legelső összecsapás megingásait. Hangsúlyozom és senki ne felejtse el: a sorozat addig nem ér véget, amíg nincs a zsebünkben a harmadik győzelem. Márpedig ehhez százszázalékos koncentrációra lesz szükségünk, és ugyanazzal az intenzitással készülünk játszani, mint az előző két mérkőzésen. Tehát a kellő óvatosság benne van a szakvezetőben és a csapatban is. Mindenesetre a ZTE KK ismét meghirdette, hogy aki csak teheti, fehérbe öltözve érkezzen a találkozóra, ezzel is mutatva az egységet, hogy a szurkolók a csapat mellett állnak maximálisan. A keddi találkozóra a kapuk 17 órakor nyitnak és a pénztár is.

