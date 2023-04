A 3-0-s kecskeméti győzelmet hozó Kecskemét-ZTE FC NB I.-es labdarúgó-mérkőzés után így értékelt a két szakvezető.

Szabó István (Kecskemét): – A héten különösen sokat foglalkoztunk a ZTE játékával, hiszen Magyarországon viszonylag ismeretlen stílust képvisel. Mindig agresszívan támadnak le, de észrevettem, hogy a passzsávokat nem védik, inkább emberre mennek. Ezt akartuk kihasználni, és amit elterveztünk, a meccs elejétől végig érvényesíteni is tudtuk. A három pont sorsát eldöntötte, hogy az üres területekbe remekül mozogtunk be, szép megoldásaink voltak elöl. A Zalaegerszegnek nem sok olyan mérkőzése volt az idei szezonban, amikor ennyire nem tudta megvalósítani a saját stílusát. Ez minket dicsér, teljesen megérdemelten győztünk!

Ricardo Moniz (ZTE FC) – Gratulálok a Kecskemétnek, megérdemelten győzött. Tudtuk, hogy jó sorozatban van a KTE, így arra kértem a játékosaimat, hogy magasan támadjuk le ellenfelünket. Az első percekben azonban láttam, hogy nem fogjuk tudni megtörni a hazaiak játékát. A letámadás a csatároknál kezdődik, de két támadónk nem tudott megfelelő nyomást helyezni a hazai védőkre, visszaszorultunk a saját kapunk elé, és ez vezetett ahhoz, hogy hamar kétgólos hátrányba kerültünk. Mivel két csatárom, Ikoba és Szalay sem teljesített jól, Klauszt és Némethet cseréltem be, akik frissítést jelentettek számunkra. Ha Klausz belövi a ziccerét, máshogy is alakulhatott volna a meccs, hiszen legutóbb Újpesten is bizonyítottuk, hogy fel tudunk állni 0-2-ről. A harmadik hazai gól viszont végleg megtört minket. Érzékeny vereséget szenvedtünk, mert nem tudtunk a saját stílusunkban futballozni.

(Forrás: kecskemétite.hu)