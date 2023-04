A Shotokan Karate Do of United Nations világszervezet Euró­pa-bajnokságán a magyar csapatban nyolc ZSKE-­versenyző kapott helyet a 19 ország közel ezer nevezőjét felvonultató mezőnyben. Molnár Tamás ZSKE-elnök, egyben a klub vezetőedzője arról számolt be, hogy fiataljaik nagyon eredményesen szerepeltek a viadalon és az olasz tengerpart adta élményekkel is gazdagodtak. De elsősorban persze versenyezni utaztak a népszerű üdülőhely, Bibione melletti városba, ahonnan több elsőséget és érmet is elhoztak.

A 10–11 éves korcsoportban Horváth Maja Viktória formagyakorlatban az első helyen végzett szép és precíz gyakorlatával, s ezzel meglett a ZSKE első Európa-bajnoki címe is. Móricz Martin (14–15 éves korcsoport) formagyakorlatban az első, míg kihon Ippon kumitében (küzdelem) a második helyen végzett. Péntekre megvolt tehát a második Európa-bajnoki cím is. Ujj Rebeka a 11–12 éves korcsoportban kihon Ippon kumitében és Jiu kumitében is a harmadik helyen végzett. Nagy Kata és Darók Izabella nem jutott el aznap a dobogóig, de ők is nagyszerűen szerepeltek.

Szombaton aztán Lőcsei Fanni Lili a 14–15 éves korcsoport népes mezőnyében nagyon erős formagyakorlatával a harmadik helyen végzett, kumitében pedig szintén a harmadik helyet szerezte meg. A napot a folytatásban Horváth Jókus Vivien aranyozta be, aki Sanbon Shobuban (14–15 éves korcsoport) remek meccsekkel harcolta ki az Európa-bajnoki címet. Veilinger Ádám is szépen szerepelt kumitéban, aki a 16–17 évesek nagyon erős mezőnyében bronzérmet szerzett.